El estremecedor momento en que una avioneta destruyó un auto en un aterrizaje de emergencia
La aeronave sufrió una falla inesperada. Sin tiempo ni capacidad para llegar hasta un aeropuerto, tomó una dramática decisión: intentar aterrizar en una autopista cargada de vehículos. Desde uno de ellos, se logró capturar el dramático instante.
La avioneta no pudo evitarlo en su caída, y terminó encima del al que destruyó por el impacto. Afortunadamente, pese a la espectacularidad de la imagen, nadie murió. La conductora del vehículo que "amortiguó" el impacto de la avioneta en el aterrizaje de emergencia, solo sufrió heridas leves. El incidente se produjo el lunes por la tarde, a la altura del marcador de milla 201, en el condado de Brevard, en la florida, Estados Unidos y por supuesto obligó al cierre temporal de varios carriles mientras los equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
La aeronave, un Beechcraft 55 operado por la empresa Tailwinds Flying, había despegado pocos minutos antes desde Merritt Island como parte de un vuelo de entrenamiento rutinario. Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), el piloto comunicó una falla mientras volaban sobre la carretera, lo que lo llevó a ejecutar un descenso de emergencia. A bordo iban el instructor y un alumno, ambos de 27 años.
La automovilista fue asistida en el lugar y luego trasladada a un hospital cercano, donde se confirmó que presentaba lesiones menores. Tanto el instructor como el estudiante resultaron ilesos.
Dramático: Aterrizaje en la autopista
La avioneta de pronto, experimentó una "pérdida de potencia en ambos motores" por lo que quedó sin ninguna capacidad de reacción. Al piloto solo que quedó la posibilidad de difundir el alerta ante la emergencia y trata de dirigir la nave al lugar menos peligroso mientras planeaba y perdía altura. El incidente ocurrió el lunes por la tarde, cerca del marcador de milla 201, en el condado de Brevard, en el estado de Florida.
Entonces, la avioneta de instrucción protagonizó un dramático aterrizaje de emergencia. El único recurso que tuvo fue intentar bajar en una autopista, en plena noche y con autos sobre ella circulando en ambas direcciones. En la autopista Interestatal 95 de Florida, la avioneta, un Beechcraft 55 perteneciente a la empresa Tailwinds Flying, había despegado minutos antes desde Merritt Island, una península del condado de Brevard conocida por sus escuelas de vuelo y su cercanía al Centro Espacial Kennedy. El vuelo tenía un objetivo estrictamente formativo: un instructor de 27 años acompañaba a un alumno de la misma edad en una práctica rutinaria que no debía durar demasiado tiempo ni alejarse demasiado del aeropuerto de origen.
Todo transcurría con normalidad hasta que, mientras sobrevolaban la I-95, el piloto reportó una falla técnica a la Administración Federal de Aviación (FAA). Aunque no se detalló el tipo de desperfecto, la avería afectó de inmediato el rendimiento del avión, obligando a la tripulación a evaluar rápidamente alternativas. Sin tiempo para intentar regresar a Merritt Island ni desviarse hacia otro aeropuerto cercano, el instructor tomó la decisión de ejecutar un aterrizaje de emergencia en la autopista, una maniobra extrema pero utilizada como último recurso cuando no existen otras superficies disponibles.
Al iniciar el descenso, la avioneta se alineó con los carriles de la carretera en un sector donde el tránsito era relativamente moderado. Sin embargo, durante la maniobra final, la aeronave impactó contra un Toyota Camry conducido por una mujer de 57 años de Melbourne, que circulaba en dirección norte. El golpe no ocurrió a alta velocidad - debido a que el avión ya venía perdiendo impulso - pero la masa de la aeronave y la brusquedad del contacto hicieron que la avioneta quedara apoyada sobre el auto, aplastándolo parcialmente.
Los automovilistas que circulaban detrás frenaron de inmediato y comenzaron a grabar la escena mientras corrían a asistir a la conductora, que permanecía consciente pero aturdida dentro del vehículo. Bomberos y paramédicos llegaron pocos minutos después, ayudaron a la mujer a salir por una puerta lateral y la trasladaron a un hospital cercano, donde se confirmó que sólo tenía lesiones menores. Sorprendentemente, tanto el instructor como el alumno que viajaban en la avioneta resultaron ilesos.
El accidente obligó a cerrar varios carriles de la autopista durante horas, mientras las autoridades evaluaban la seguridad del lugar, controlaban posibles derrames de combustible y organizaban la remoción de los escombros.