Qué dice la autopsia del hombre que murió en Villa Lugano tras un enfrentamiento con la Policía
Juan Gabriel González falleció en el marco de un operativo de la Policía de la Ciudad. Son siete los efectivos involucrados en el hecho, uno de los cuales fue pasado a disponibilidad.
El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Juan Gabriel González, el vecino de Villa Lugano que murió tras un enfrentamiento con la Policía de la Ciudad, confirmó que el hombre de 45 años falleció por heridas provocadas por un disparo de munición múltiple, el tipo de cartucho utilizado en escopetas, que impacta varias zonas del cuerpo al mismo tiempo.
La autopsia indica: “Lesiones provocadas por proyectil de munición múltiple en el tórax y abdomen, con hemorragia interna y externa.” El informe fue comunicado este sábado al mediodía a las autoridades judiciales.
El hecho ocurrió el jueves cerca de las 13, en Chilavert y Araujo, Barrio 20, cuando efectivos de la Policía porteña acudieron por un llamado que alertaba sobre disturbios. En medio del operativo, González intentó ingresar al pasillo donde se encuentra su casa y uno de los agentes habría impedido su paso, lo que derivó en una discusión, forcejeo y posterior pelea.
Un video viralizado muestra al hombre sin remera y descalzo, enfrentándose físicamente con varios policías antes de desplomarse tras recibir un disparo.
La causa está caratulada como homicidio y quedó en manos de la jueza Laura Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, quien delegó las actuaciones en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. En el lugar se realizaron relevamientos balísticos, con resultado negativo, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios a vecinos, quienes aseguraron que la calle fue lavada y limpiada antes del arribo de los peritos.
Policías implicados y medidas internas
Hay siete efectivos involucrados en el episodio:
3 pertenecen a la Comisaría Vecinal 8-A
4 integran la División Unidad Táctica de Pacificación VI
Solo uno de ellos quedó imputado inicialmente por encubrimiento. En paralelo, el Ministerio de Seguridad porteño anunció el pase a disponibilidad de un oficial e inició un sumario administrativo interno a través de la Oficina de Transparencia y Control Externo.
La versión de la familia y las denuncias por violencia policial
La familia de González sostiene que la muerte fue producto de un balazo policial. Antes de conocerse la autopsia, la abogada de la familia, Romina Ávila, había afirmado que la herida era “un agujero enorme en el tórax, en el pulmón derecho”.
También denunció golpes y amenazas a otros allegados durante el operativo. Entre los detenidos ese día estuvieron:
Nelly Portillo, esposa de González
O., un amigo
N.C., un vecino
Según Ávila, tanto vecinos como familiares permanecen “shockeados, asustados y golpeados”, y algunos habrían sido amenazados dentro de la comisaría.
Asimismo, la abogada negó que el operativo haya comenzado por un conflicto vecinal, y aseguró que la Policía ya patrullaba la zona desde temprano.