Qué dice la autopsia del hombre que murió en Villa Lugano tras un enfrentamiento con la Policía. 

La causa está caratulada como homicidio y quedó en manos de la jueza Laura Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, quien delegó las actuaciones en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. En el lugar se realizaron relevamientos balísticos, con resultado negativo, análisis de cámaras de seguridad y toma de testimonios a vecinos, quienes aseguraron que la calle fue lavada y limpiada antes del arribo de los peritos.

villa_20_-_policiapng_1834104673 Las imágenes del enfrentamiento.

Policías implicados y medidas internas

Hay siete efectivos involucrados en el episodio:

3 pertenecen a la Comisaría Vecinal 8-A

4 integran la División Unidad Táctica de Pacificación VI

Solo uno de ellos quedó imputado inicialmente por encubrimiento. En paralelo, el Ministerio de Seguridad porteño anunció el pase a disponibilidad de un oficial e inició un sumario administrativo interno a través de la Oficina de Transparencia y Control Externo.

720 - 2025-12-27T193639.721 Marcha para pedir justicia por Juan Gabriel González.Fotografía Redes sociales.

La versión de la familia y las denuncias por violencia policial

La familia de González sostiene que la muerte fue producto de un balazo policial. Antes de conocerse la autopsia, la abogada de la familia, Romina Ávila, había afirmado que la herida era “un agujero enorme en el tórax, en el pulmón derecho”.

También denunció golpes y amenazas a otros allegados durante el operativo. Entre los detenidos ese día estuvieron:

Nelly Portillo, esposa de González

O., un amigo

N.C., un vecino

Según Ávila, tanto vecinos como familiares permanecen “shockeados, asustados y golpeados”, y algunos habrían sido amenazados dentro de la comisaría.

Asimismo, la abogada negó que el operativo haya comenzado por un conflicto vecinal, y aseguró que la Policía ya patrullaba la zona desde temprano.