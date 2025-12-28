Beto Casella confesó si estuvo enamorado de Edith Hermida: "Tendría que..."

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró Beto Casella acerca del vínculo que lo une con Edith, con quien trabajó muchos años.

"Si decís que tener que consensuar con ella algo pasó, sino no decís nada", le marcó Pilar Smith al instante ante la respuesta que dio el conductor, quien en 2026 estará en la pantalla de América Tv con un nuevo programa.

Edith Hermida contó la verdad sobre su vínculo con Beto Casella

Edith Hermida habló en el ciclo La mañana con Moria (El Trece) y decidió aclarar si alguna vez pasó algo con Beto Casella, su compañero de años en el programa Bendita.

"Con Beto nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara. Nos dábamos picos", explicó la panelista y conductora en diálogo con Moria Casán.

"Ese chichoneo tenía verdad", le dijo picante Moria sobre la tensión que observa entre los dos. A lo que Edith Hermida confesó entre risas: "Hubo una época que a Beto le gustaba mostrar la cola, es naturalmente lampiño, buena cola. Él dice que no tiene pelos, que es rosadita, estaba como orgulloso de su cola".

Moria le consultó si ahora que no son más compañeros de trabajo vería a Beto Casella con otros ojos ante la posibilidad de un "touch and go" y ahí Hermida comentó con firmeza: "Él es un hombre comprometido y yo no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos, soy re respetuosa en ese sentido. Está enamorado y casado".

En cuanto a su decisión profesional de no acompañar a Casella en su nuevo canal y programa y quedarse al frente de Bendita, Hermida argumentó: "Tengo una mamá de 86 años, elegí la estructura que ya tengo más o menos armada. No es fácil, una hija adolescente que me espera para cenar y yo tengo que estar ahí. Elegí un poco ese orden familiar".

"Yo lo manejaba con mucho humor, que es mi especialidad, para tratar de decir algo. Yo siempre le dije (a Beto) lo que pensaba al aire y fuera del aire. Y cuando me di cuenta que su decisión era inevitable, me angustié mucho. Lloré un montón y lo abracé. Tuve días de mucho llanto pero ya no lloro más, necesitaba descargar", concluyó sobre el dolor que sintió al darse cuenta que ya no trabajarían más juntos con Casella.