La furia de Tamara Báez ante una dura acusación por un canje: "No es la manera"

"La semana pasada le contesté mensajes a una chica que necesitaba ayuda y que me iba a mandarme cosas para Jami y si yo le subía como hago con todas las personas", comenzó Tamara Báez.

"No le quise cobrar porque me dijo que estaba emprendiendo y recién arrancaba. Yo estaba a mil y no pude subir nada la semana pasada y todos los emprendedores me entienden porque cuando les subo hay un benefecto entonces no les molesta esperar", remarcó.

“Anoche me bajaron la cuenta, hoy me levanté y la mina me escrachó, ¿podes creer?”, expresó visiblemente sorprendida por la situación.

Y continuó indignada: “Me escrachó diciendo que la bloqueé. Le contesté ‘hola, me bajaron la cuenta’, le mandé la captura y le dije que me pase la dirección y le llevo la ropita”.

“Me sigue tirando historias y no me respondió ni un mensaje. Puso que ella no quiere la ropita, que ayude a otro, que le sirva a otro”, señaló la influencer, quien comentó que intentó contactarse con esta persona para devolverle lo que le había mandado para publicitar pero que no le contesta los mensajes.

Y cerró firme: “Solamente me quiere escrachar, se nota que es una mina que está al p... y quiere seguidores de esa manera, queriendo dejar mal a otro”.

El impactante detalle en la foto de Tamara Báez y Thiago Martínez después de hacer el amor

Tamara Báez compartió una imagen en la intimidad con su novio Thiago Martínez tras reconciliarse y un detalle en el cuerpo del joven llamó la atención de todos en las redes.

Luego de dos meses distnaciados, la ex de L-Gante y el joven se volvieron a mostrar otra vez juntos y enamorados como siempre.

Una foto íntima que compartió en Instagram Tamara Báez después de hacer el amor con su novio despertó todo tipo de comentarios entre los usuarios por un particular detalle.

Se trata de un tatuaje en el cuello de Thiago Martínez con la cara de Tamara, la cual no pasó inadvertida por sus seguidores. “¿Te tiene tatuada en el cuello?”, le preguntó uno de sus fans virtuales.

A lo que la madre de Jamaica comentó: “¿No sabían?”, junto a un emoji de corazón y una carita emocionada. Mientras que otro de sus seguidores remarcó con asombro al ver la foto: "Sos igual a la chica que tiene tatuado en el cuello".

La reconciliación de Tamara y Thiago llamó la atención de todos ya que en las redes la influencer había dado muestras de que parecía un final sin retorno. Sin embargo, a fines de octubre volvieron a mostrarse juntos tras apostar otra vez por la relación.