Un paro de ATE afectará a más de 27 aeropuertos: fechas y horarios de los vuelos en riesgo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro que impactará en más de 27 aeropuertos de la Argentina, una medida que podría provocar demoras y cancelaciones en vuelos comerciales durante varios días.
El gremio estatal confirmó un plan de lucha durante casi una semana que podría provocar demoras y cancelaciones en vuelos de todo el país.
Paro de ATE: más de 27 aeropuertos afectados y vuelos en riesgo
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro que impactará en más de 27 aeropuertos de la Argentina, una medida que podría provocar demoras y cancelaciones en vuelos comerciales durante varios días.
La protesta fue convocada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en reclamo por incumplimientos en acuerdos salariales con el Gobierno nacional.
Según informó el sindicato, la medida se realizará entre el 18 y el 24 de marzo y afectará a las principales terminales aéreas del país, incluidas las de Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.
Durante ese período, la interrupción de tareas se realizará en dos franjas horarias diarias, lo que podría alterar el funcionamiento normal del transporte aéreo.
“La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura partiaria sectorial”, expresaron desde el gremio por medio de un comunicado. ATE informó a través de sus redes sociales que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.
De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el plan de lucha se desarrollará en los siguientes días y horarios:
Fuera de esas franjas, la actividad podría retomar con normalidad, aunque las reprogramaciones podrían generar demoras durante el resto de la jornada.
Desde ATE aclararon que durante el paro solo se garantizarán los servicios considerados esenciales.
Entre ellos se incluyen:
El resto de las operaciones aéreas podrían verse afectadas por demoras, cancelaciones o reprogramaciones, especialmente en los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros.