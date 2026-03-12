En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
ATE
Vuelos
Cronograma

Un paro de ATE afectará a más de 27 aeropuertos: fechas y horarios de los vuelos en riesgo

El gremio estatal confirmó un plan de lucha durante casi una semana que podría provocar demoras y cancelaciones en vuelos de todo el país.

Paro de ATE: más de 27 aeropuertos afectados y vuelos en riesgo

Paro de ATE: más de 27 aeropuertos afectados y vuelos en riesgo
Leé también Se levantó el paro de controladores aéreos y se normalizaron los vuelos en todo el país
Se levantó el paro de controladores aéreos y se normalizaron los vuelos en todo el país. 

La protesta fue convocada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) en reclamo por incumplimientos en acuerdos salariales con el Gobierno nacional.

ate

Según informó el sindicato, la medida se realizará entre el 18 y el 24 de marzo y afectará a las principales terminales aéreas del país, incluidas las de Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery.

Durante ese período, la interrupción de tareas se realizará en dos franjas horarias diarias, lo que podría alterar el funcionamiento normal del transporte aéreo.

“La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura partiaria sectorial”, expresaron desde el gremio por medio de un comunicado. ATE informó a través de sus redes sociales que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

El cronograma del paro en los aeropuertos

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el plan de lucha se desarrollará en los siguientes días y horarios:

  • Martes 18 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00
  • Miércoles 19 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00
  • Jueves 20 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00
  • Domingo 23 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00
  • Lunes 24 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Fuera de esas franjas, la actividad podría retomar con normalidad, aunque las reprogramaciones podrían generar demoras durante el resto de la jornada.

Qué vuelos estarán garantizados

el-conflicto-amenazaba-con-interrumpir-vuelos-comerciales-nacionales-e-internacionales-entre-el-11-y-el-30-de-julio-foto-reuters-agustin-marcarian-SMNMWY6DNSZMZBLB5RTB2WO2ZA

Desde ATE aclararon que durante el paro solo se garantizarán los servicios considerados esenciales.

Entre ellos se incluyen:

  • Vuelos sanitarios
  • Vuelos humanitarios
  • Vuelos oficiales o de Estado

El resto de las operaciones aéreas podrían verse afectadas por demoras, cancelaciones o reprogramaciones, especialmente en los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ATE Vuelos Aeroparque Aeropuerto paro
Notas relacionadas
Se habilitarán los vuelos con pasaporte y documentos vencidos siempre y cuando no superen este límite
Alerta viajeros: estos objetos en la valija pueden hacerte perder el vuelo
Resultado de la Quiniela de Montevideo en la Matutina: las cifras ganadoras del miércoles 11 de marzo

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar