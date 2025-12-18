Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: horarios, el mapa de los cortes y recorrido de la protesta
La central obrera encabezará este jueves una protesta con apoyo de las dos CTA, gremios del transporte y estatales. Irán a Plaza de Mayo. El eje del acto será el rechazo al proyecto de reforma laboral.
Marcha de la CGT y paro nacional de ATE. (Foto: archivo)
Este jueves 18 de diciembre, la Confederación del Trabajo (CGT) convocó una marcha hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La movilización de ATE hacia Plaza de Mayo partirá a las 13 horas desde Diagonal Norte y San Martín.
En esta misma línea, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y protestas en todo el país, con concentraciones frente a las casas de Gobierno provinciales.
Embed
El gremio de los trabajadores estatales también exige "una inmediata reapertura de paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años" y rechaza "la intención del Ejecutivo de recortar un 10% la planta estatal".
Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.
Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.
Por su parte, desde ATE, Rodolfo Aguilar dijo: “Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático”.
Luego agregó: “Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.
“Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo”, sostuvo el dirigente sindical.
Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: quiénes se sumarán
La jornada contará con concentraciones escalonadas desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde las 13, gremios de la CGT, junto a Sutna y Ademys, concentrarán directamente en Plaza de Mayo.
El Movimiento Derecho al Futuro (NDF), encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí. Estará acompañado por sus principales funcionarios e intendentes.
La Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará desde las 13.30 en Avenida Belgrano y Piedras
La UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800.
En Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio, uno de los principales puntos de concentración, se reunirán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde las 12:
El Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) desde las 14
El SATSAID desde las 14.30
Libres del Sur desde las 13
La Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) desde las 14, la columna del PJ
La CGT de La Matanza desde las 14, y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13.
El gremio de Obras Sanitarias concentrará desde las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen.
En Diagonal Sur y Alsina lo harán UPCN desde las 12
El gremio de Camioneros desde las 12.30.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reunirá a sus columnas desde las 13.30 en Julio A. Roca 738.
La UTEP y organizaciones de izquierda también marchan a Plaza de Mayo
La Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio, Sarmiento 341.
Las organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Obrero y el Partido Obrero, concentrarán desde las 13 en Carlos Pellegrini y Perón.
Los trabajadores de peajes nucleados en SUTPA lo harán desde las 12 en Chacabuco y Diagonal Sur
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) —que además llevará adelante un paro de actividades— y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12.30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo,
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde las 12 en Alsina y Bolívar
Qué servicios se verán afectados
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Esto impactará directamente en la atención al ciudadano:
Organismos Nacionales: No habrá atención al público (o será muy reducida) en dependencias de ANSES, PAMI y ministerios.
Aeropuertos: ATE tiene fuerte presencia en la ANAC (Aviación Civil). Si bien no hay cancelación total de vuelos confirmada, podrían registrarse demoras operativas.
Salud: En los hospitales públicos funcionarán las guardias mínimas para urgencias, pero se verán afectados los turnos programados y la atención en consultorios externos.
Transporte: un punto sensible es el funcionamiento de colectivos, trenes y subtes. La CATT adhirió a la marcha, pero no declaró un paro de actividades. Esto significa que habrá transporte público, aunque con posibles demoras y desvíos en la zona céntrica debido a la masividad de la convocatoria.