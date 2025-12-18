Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: horarios, el mapa de los cortes y recorrido de la protesta

Desde la CGT señalaron que “la reforma laboral es un ataque directo a las y los trabajadores. No es modernización: es ajuste y precarización. Buscan trabajadores baratos, disciplinados y sin voz”.

Además, señalaron que el proyecto “intenta arrasar con derechos históricos y golpear al movimiento obrero organizado.

Por su parte, desde ATE, Rodolfo Aguilar dijo: “Es todo verso, un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, incluso peor que la que regía durante la dictadura. Este proyecto no resulta compatible con el sistema democrático”.

Luego agregó: “Jornadas de 12 horas y pago en especies. No podemos aceptar esta barbaridad. Los empresarios ya son dueños de las empresas y, con esta reforma, pasan a ser también dueños de nuestras vidas”.

“Vamos a contramano del mundo. Avalar jornadas de 12 horas y permitir el pago en especies resulta inhumano y esclavista. México aumenta el salario mínimo y avanza en la reducción gradual de la jornada laboral. España deroga una legislación regresiva y restablece derechos a los trabajadores, lo que impulsa el crecimiento de la economía y el empleo”, sostuvo el dirigente sindical.

Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: quiénes se sumarán

La jornada contará con concentraciones escalonadas desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde las 13, gremios de la CGT , junto a Sutna y Ademys , concentrarán directamente en Plaza de Mayo .

, junto a y , concentrarán directamente en . El Movimiento Derecho al Futuro (NDF) , encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof , se reunirá desde las 14 en Avenida de Mayo y Tacuarí . Estará acompañado por sus principales funcionarios e intendentes.

, encabezado por el gobernador bonaerense , se reunirá desde las 14 en . Estará acompañado por sus principales funcionarios e intendentes. La Federación Docentes de las Universidades (FEDUN) concentrará desde las 13.30 en Avenida Belgrano y Piedras

concentrará desde las 13.30 en La UOCRA lo hará desde las 10.30 en Avenida Belgrano al 1800 .

lo hará desde las 10.30 en . En Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio , uno de los principales puntos de concentración, se reunirán la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) desde las 12:

, uno de los principales puntos de concentración, se reunirán la desde las 12: El Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa) desde las 14

desde las 14 El SATSAID desde las 14.30

desde las 14.30 Libres del Sur desde las 13

desde las 13 La Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (AAEMM) desde las 14, la columna del PJ

desde las 14, la columna del La CGT de La Matanza desde las 14, y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13.

desde las 14, y las columnas de intendencias del conurbano bonaerense desde las 13. El gremio de Obras Sanitarias concentrará desde las 12 en Defensa e Hipólito Yrigoyen .

concentrará desde las 12 en Defensa e . En Diagonal Sur y Alsina lo harán UPCN desde las 12

y lo harán desde las 12 El gremio de Camioneros desde las 12.30.

desde las 12.30. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) reunirá a sus columnas desde las 13.30 en Julio A. Roca 738 .

reunirá a sus columnas desde las 13.30 en . La UTEP y organizaciones de izquierda también marchan a Plaza de Mayo

La Asociación Bancaria concentrará a las 14 en las puertas del gremio, Sarmiento 341.

concentrará a las 14 en las puertas del gremio, Las organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Obrero y el Partido Obrero , concentrarán desde las 13 en Carlos Pellegrini y Perón .

y el , concentrarán desde las 13 en y . Los trabajadores de peajes nucleados en SUTPA lo harán desde las 12 en Chacabuco y Diagonal Sur

lo harán desde las 12 en y La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) —que además llevará adelante un paro de actividades— y las dos CTA concentrarán desde las 12 en Esmeralda y Diagonal Norte .

—que además llevará adelante un paro de actividades— y las dos concentrarán desde las 12 en y . La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se reunirá desde las 12.30 en Presidente Luis Sáenz Peña y Avenida de Mayo ,

se reunirá desde las 12.30 en y , La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) desde las 12 en Alsina y Bolívar

Qué servicios se verán afectados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas en toda la administración pública nacional, provincial y municipal. Esto impactará directamente en la atención al ciudadano: