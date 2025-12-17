Otro jugador de la Selección Nacional denunciaría a Nicolás Payarola, el ex abogado de Wanda Nara

Embed

"Yo no sé si el otro va a querer meterse en este lío. Porque ayer fue el cumpleaños de la mamá de Montiel (Marisa) y este otro campeón del mundo le dijo: 'che, vengo viendo lo del abogado, sabes que a mí me pasó algo parecido, yo le di una plata a un hermano mío y se metió'. Y le dice: '¿Por qué no denuncias?'".

Sin mencionar el nombre puntual del futbolista, Salerno detalló: "El que podría llegar a denunciar a Payarola por una estafa está en esta foto. Vamos a ver si avanza y yo les cuento. Por ahora la cosa viene así".

Y además sacó de la escena con sus manos a sector donde se encontraban Lionel Messi, Cuti Romero y Ángel Di María. Veremos si efectivamente aparece con el correr de los días una nueva denuncia de un futbolista de la Selección Argentina contra Nicolás Payarola o si se prefiere por la reserva y que el caso no escale a lo judicial.

Ana Rosenfeld confesó que le dijo a Wanda Nara sobre Nicolás Payarola

Ana Rosenfeld estuvo invitada a LAM (América Tv) y contó que le fue lo que le dijo en su momento a Wanda Nara al enterarse que Nicolás Payarola tomaba las riendas de sus asuntos legales.

Rosenfeld dejó en claro que nunca estuvo de acuerdo en que su amiga contratase a Payarola para que llevase adelante las denuncias penales que pretendía hacer contra Mauro Icardi.

"A él (Payarola) le interesaba que yo no esté al lado de ella porque si yo estaba, a Wanda nunca le hubiese pasado lo que está pasando. Él quería trabajar tranquilo y que nadie lo contralara. [...] Yo era un obstáculo para él", reconoció la abogada.

Y recordó cuando Wanda Nara le confió que se iba a comprar su nueva casa: "Me dijo que Payarola le recomendó que haga la operación de tal o cual manera. Entonces, yo ahí le supliqué que no lo haga. Siento que la salvé, no solo por la plata sino también por la casa", aseguró.

"Cuando Wanda lo contrató a Payarola, empezamos a no concordar en nada. Incluso, en un momento, hizo algunas señas que no me gustaron nada. Lo pesqué al vuelo", afirmó Rosenfeld sobre las diferencias que tuvo con Wanda por Payarola y comentó que ella igual le iba preguntando lo que él le recomendaba: "Todo lo que él le mandaba, ella me lo consultaba".