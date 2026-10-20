Liberaron a los dos metrodelegados detenidos y se normalizó el servicio en todas las líneas del subte

La denuncia de Dellecarbonara contra la Policía

El metrodelegado cuestionó el ingreso de efectivos policiales a los espacios de trabajo y sostuvo que las detenciones se produjeron mientras los trabajadores ejercían su derecho a reclamar.

Además, responsabilizó directamente al jefe de Gobierno porteño por el operativo y lanzó fuertes críticas contra la gestión de la ciudad.

“Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de Gobierno (Jorge Macri) que pretende instaurar en la Ciudad de Buenos Aires una dictadura fascista donde no se puede reclamar, protestar, salir a la plaza ni hacer nada”, sostuvo.

El reclamo por los trabajadores que siguen detenidos

Pese a la liberación de los dos representantes gremiales, Dellecarbonara aseguró que la situación no está resuelta y advirtió que otros trabajadores continúan privados de su libertad.

“No están todos libres, hay trabajadores que están detenidos por la represión que se ha dado en la estación Juan Manuel de Rosas. Trabajadores solidarios que fueron a reclamar por la libertad de Facundo (Heredia) y la mía y fueron reprimidos y encarcelados”, señaló.

El delegado también indicó que un trabajador de Aeroparque, que se desempeña como representante gremial, seguía detenido. En ese contexto, reclamó garantías para evitar nuevas detenciones y mencionó específicamente a Sebastián Carrizo.

“Queremos garantías de que a nuestro compañero delegado Sebastián Carrizo no lo quieran detener”, afirmó.

El origen del conflicto en el subte

La protesta que derivó en las detenciones comenzó con una apertura de molinetes desde las 7 en la Línea B, en rechazo a la suspensión de trabajadores y a la contratación de personal tercerizado para realizar tareas de mantenimiento.

Según la organización gremial, la intervención policial se produjo mientras los delegados llevaban adelante la medida de protesta. Desde el sindicato habían señalado que los efectivos buscaban ingresar a una sala de descanso de los trabajadores para detener a uno de los representantes por orden de una fiscal.

La protesta que derivó en las detenciones comenzó con una apertura de molinetes desde las 7 en la Línea B. (Foto: archivo)

Dellecarbonara defendió la modalidad de la protesta y sostuvo que la apertura de molinetes no perjudica a los usuarios. También vinculó el reclamo con los problemas estructurales del servicio de subterráneos.

“Esto se inició porque un delegado llevó adelante una medida de fuerza, garantizada por la Constitución, una liberación de molinetes que no afecta el servicio y es amigable con los usuarios, con los cuales también somos solidarios todos los días, denunciando la crisis del transporte subterráneo, la falta de inversión y mantenimiento”, sostuvo.

La liberación de Dellecarbonara y Heredia se produjo en medio de un conflicto que afectó la totalidad de la red de subterráneos y el Premetro.