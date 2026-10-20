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PARO DE SUBTE

Liberaron a los dos metrodelegados detenidos y se normalizó el servicio en todas las líneas del subte

Los metrodelegados fueron detenidos durante una protesta en la Línea B contra la suspensión de trabajadores y la tercerización de tareas de mantenimiento. Tras la liberación de Dellecarbonara, todas las líneas y el Premetro reanudaron sus servicios.

Tras la liberación de los dos metrodelegados

Tras la liberación de los dos metrodelegados, se reanuda el servicio del subte. (Foto: archivo).
Liberaron a Claudio Dellecarbonara y a Facundo Heredia tras las detenciones en la Línea B del subte. (Foto: captura de pantalla)

Liberaron a Claudio Dellecarbonara y a Facundo Heredia tras las detenciones en la Línea B del subte. (Foto: captura de pantalla)

Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, los dos metrodelegados detenidos durante una protesta en la Línea B del subte porteño, recuperaron la libertad. Tras las detenciones, todas las líneas y el Premetro reanudaron sus servicios, según informó Emova.

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Al salir de la comisaría, Dellecarbonara cuestionó el accionar de la Policía de la Ciudad, responsabilizó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el operativo y advirtió que todavía hay trabajadores detenidos por los incidentes registrados durante la jornada.

“Afortunadamente estamos bien, en el sentido físico, pero hay que decir que hay un ataque que no se ve en la Argentina desde la dictadura militar”, afirmó el representante gremial al hablar con la prensa después de su liberación.

La detención de los delegados había desencadenado una medida de fuerza de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs), que interrumpió el servicio en todas las líneas de subte y el Premetro.

La denuncia de Dellecarbonara contra la Policía

El metrodelegado cuestionó el ingreso de efectivos policiales a los espacios de trabajo y sostuvo que las detenciones se produjeron mientras los trabajadores ejercían su derecho a reclamar.

Además, responsabilizó directamente al jefe de Gobierno porteño por el operativo y lanzó fuertes críticas contra la gestión de la ciudad.

“Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de Gobierno (Jorge Macri) que pretende instaurar en la Ciudad de Buenos Aires una dictadura fascista donde no se puede reclamar, protestar, salir a la plaza ni hacer nada”, sostuvo.

El reclamo por los trabajadores que siguen detenidos

Pese a la liberación de los dos representantes gremiales, Dellecarbonara aseguró que la situación no está resuelta y advirtió que otros trabajadores continúan privados de su libertad.

“No están todos libres, hay trabajadores que están detenidos por la represión que se ha dado en la estación Juan Manuel de Rosas. Trabajadores solidarios que fueron a reclamar por la libertad de Facundo (Heredia) y la mía y fueron reprimidos y encarcelados”, señaló.

El delegado también indicó que un trabajador de Aeroparque, que se desempeña como representante gremial, seguía detenido. En ese contexto, reclamó garantías para evitar nuevas detenciones y mencionó específicamente a Sebastián Carrizo.

“Queremos garantías de que a nuestro compañero delegado Sebastián Carrizo no lo quieran detener”, afirmó.

El origen del conflicto en el subte

La protesta que derivó en las detenciones comenzó con una apertura de molinetes desde las 7 en la Línea B, en rechazo a la suspensión de trabajadores y a la contratación de personal tercerizado para realizar tareas de mantenimiento.

Según la organización gremial, la intervención policial se produjo mientras los delegados llevaban adelante la medida de protesta. Desde el sindicato habían señalado que los efectivos buscaban ingresar a una sala de descanso de los trabajadores para detener a uno de los representantes por orden de una fiscal.

La protesta que derivó en las detenciones comenzó con una apertura de molinetes desde las 7 en la Línea B. (Foto: archivo)

La protesta que derivó en las detenciones comenzó con una apertura de molinetes desde las 7 en la Línea B. (Foto: archivo)

Dellecarbonara defendió la modalidad de la protesta y sostuvo que la apertura de molinetes no perjudica a los usuarios. También vinculó el reclamo con los problemas estructurales del servicio de subterráneos.

“Esto se inició porque un delegado llevó adelante una medida de fuerza, garantizada por la Constitución, una liberación de molinetes que no afecta el servicio y es amigable con los usuarios, con los cuales también somos solidarios todos los días, denunciando la crisis del transporte subterráneo, la falta de inversión y mantenimiento”, sostuvo.

La liberación de Dellecarbonara y Heredia se produjo en medio de un conflicto que afectó la totalidad de la red de subterráneos y el Premetro.

En pocas palabras

  • Liberación de metrodelegados: Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia fueron liberados tras ser detenidos durante una protesta en la Línea B.
  • Normalización del servicio: Como consecuencia de la liberación, todas las líneas de subte y el Premetro reanudaron sus servicios.
  • Denuncia de Dellecarbonara: El metrodelegado cuestionó el accionar policial y responsabilizó al jefe de Gobierno porteño por el operativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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