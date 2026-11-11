En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Luján
Papa León XIV
RECLAMO

Caos en Luján tras la misa de León XIV: miles de fieles varados, trenes colapsados y largas filas para regresar

La desconcentración de millones de peregrinos provocó momentos de tensión. Los fieles denunciaron demoras entre trenes, falta de seguridad y dificultades para regresar a sus hogares.

Miles de fieles varados

Miles de fieles varados, trenes colapsados y largas filas para regresar. (Foto: Reuters)

La histórica misa del papa León XIV en Luján terminó con escenas de tensión, indignación y desesperación entre miles de peregrinos que intentaban regresar a sus hogares. Tras la multitudinaria celebración frente a la Basílica, la estación ferroviaria quedó desbordada por la enorme cantidad de personas que buscaban abordar un tren hacia Moreno, en medio de largas esperas, denuncias por falta de organización y reclamos por la ausencia de seguridad.

Leé también El adiós de León XIV a Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas, uno que ha nacido aquí y otro por adopción"
El papa León y su histórica visita en Argentina. (Foto: Reuters).

La ceremonia religiosa de este miércoles 11 de noviembre convocó a unos 3,5 millones de fieles, según estimaciones oficiales de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, una vez finalizada la misa y concretada la despedida del Pontífice, la desconcentración se convirtió en un problema para quienes habían llegado desde distintos puntos del país.

Las cámaras de A24 mostraron el malestar de los peregrinos, que denunciaron demoras, personas que se adelantaban en las filas y la falta de asistencia para mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

La situación más complicada se registró en las inmediaciones de la estación ferroviaria de Luján, donde las filas para abordar los trenes llegaron a extenderse unas diez cuadras. Miles de personas permanecieron durante horas a la espera de una formación que les permitiera iniciar el regreso a sus hogares.

La elevada demanda superó la capacidad de transporte disponible y provocó que los vagones circularan completamente llenos, mientras nuevos grupos de peregrinos continuaban llegando a la estación.

Uno de los principales motivos del malestar fue la frecuencia ferroviaria. Aunque durante la cobertura se mencionaron intervalos de aproximadamente 30 minutos, otros reportes señalaron demoras de hasta 45 minutos entre trenes del servicio hacia Moreno. La incertidumbre sobre los horarios y la falta de información clara profundizaron el enojo de quienes esperaban bajo el calor.

"No somos ganado": la indignación de los fieles

Con el paso de las horas, la tensión comenzó a crecer entre los peregrinos que denunciaban desorganización y dificultades para acceder a los andenes. Uno de los principales reclamos apuntó a las personas que se adelantaban en las filas sin respetar el orden de llegada. "No hay policía, ellos están ahí y no hacen nada", manifestó uno de los pasajeros durante la cobertura televisiva.

Otros cuestionaron directamente la falta de coordinación de las autoridades locales. "El intendente no les da la orden de organizar esto, hay mujeres y niños, hace calor y no hay autoridades", expresó otro de los presentes.

La preocupación era especialmente importante entre las familias que habían viajado durante la noche anterior para participar de la celebración y que desconocían cuánto tiempo deberían esperar para regresar. "No sabemos cuándo vamos a poder volver, es una locura, vinimos anoche y no tenemos fecha de regreso", relató uno de los peregrinos. La indignación quedó reflejada en otro de los testimonios recogidos en la estación.

"No somos ganado, es una vergüenza, se fue el Papa y esto es tierra de nadie, todos se colaron", reclamaron personas que aguardaban para subir a las formaciones.

Denuncias por falta de seguridad y asistencia sanitaria

Además de las demoras ferroviarias, los pasajeros denunciaron la falta de personal de seguridad y de asistencia sanitaria en los sectores donde se concentraban las filas. La situación generó especial preocupación por la presencia de mujeres embarazadas, niños y personas que llevaban varias horas esperando bajo temperaturas elevadas.

Según los testimonios recogidos durante la cobertura, los peregrinos no recibían información suficiente sobre los tiempos de espera ni sobre las medidas previstas para ordenar el ingreso a los trenes. Las quejas apuntaron tanto a la organización del operativo de desconcentración como a la escasa presencia de autoridades que pudieran orientar a los pasajeros.

Si bien se había dispuesto un amplio dispositivo de seguridad y atención médica para la celebración religiosa, los testimonios reflejaron dificultades para acceder a esos servicios en las inmediaciones de la estación.

Los fieles denunciaron demoras entre trenes, falta de seguridad y dificultades para regresar a sus hogares. (Foto: captura, mejorada con IA)

Los fieles denunciaron demoras entre trenes, falta de seguridad y dificultades para regresar a sus hogares. (Foto: captura, mejorada con IA)

El funcionamiento del transporte ferroviario fue uno de los principales problemas durante el regreso de los fieles. El servicio hacia Moreno, correspondiente al recorrido ferroviario que conecta Luján con la red de la línea Sarmiento, registró una fuerte demanda que provocó demoras y acumulación de pasajeros, pese a que desde Trenes Argentinos confirmaron que el sistema está funcionando con normalidad.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, las frecuencias llegaron a ser de un tren cada 45 minutos, una capacidad insuficiente frente a la cantidad de personas que intentaban abandonar la ciudad al mismo tiempo. A esta situación se sumó la suspensión de los servicios de larga distancia Once-Bragado, identificados con los números 151 y 152, prevista para este miércoles.

La medida también afectó a pasajeros que necesitaban trasladarse hacia localidades del interior bonaerense. El contraste fue significativo: mientras la llegada de los fieles había contado con refuerzos ferroviarios y servicios especiales, la salida concentrada de miles de personas expuso dificultades en la capacidad de respuesta del sistema.

Las dificultades para volver a casa

La misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján marcó el cierre de la visita del papa León XIV a la Argentina, después de varios días de actividades multitudinarias en distintos puntos del país. La celebración reunió a millones de personas que viajaron para escuchar el mensaje del Pontífice y participar de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

Sin embargo, el operativo de regreso quedó bajo cuestionamiento por las largas esperas, la saturación de los trenes y las denuncias de falta de organización. Para numerosos peregrinos, la jornada que había comenzado con la expectativa de participar de una celebración histórica terminó con horas de incertidumbre en la estación ferroviaria.

En pocas palabras

  • Caos en Luján: Miles de peregrinos quedaron varados tras la misa del papa León XIV, denunciando demoras y falta de organización.
  • Estación desbordada: La alta demanda superó la capacidad de transporte, generando largas filas y vagones colapsados.
  • Indignación y reclamos: Los fieles criticaron la falta de seguridad, asistencia y la incertidumbre sobre los horarios de regreso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luján Papa León XIV Trenes
Notas relacionadas
El impulso turístico de la visita del papa León XIV: el impacto económico en todo el país
Tras el paso de León XIV, organizaciones empresariales respaldaron su llamado a la unidad y el diálogo
La histórica misa del papa León XIV en Luján rompió récords: cuántas personas participaron

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar