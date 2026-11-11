Caos en Luján tras la misa de León XIV: miles de fieles varados, trenes colapsados y largas filas para regresar

La elevada demanda superó la capacidad de transporte disponible y provocó que los vagones circularan completamente llenos, mientras nuevos grupos de peregrinos continuaban llegando a la estación.

Uno de los principales motivos del malestar fue la frecuencia ferroviaria. Aunque durante la cobertura se mencionaron intervalos de aproximadamente 30 minutos, otros reportes señalaron demoras de hasta 45 minutos entre trenes del servicio hacia Moreno. La incertidumbre sobre los horarios y la falta de información clara profundizaron el enojo de quienes esperaban bajo el calor.

"No somos ganado": la indignación de los fieles

Con el paso de las horas, la tensión comenzó a crecer entre los peregrinos que denunciaban desorganización y dificultades para acceder a los andenes. Uno de los principales reclamos apuntó a las personas que se adelantaban en las filas sin respetar el orden de llegada. "No hay policía, ellos están ahí y no hacen nada", manifestó uno de los pasajeros durante la cobertura televisiva.

Otros cuestionaron directamente la falta de coordinación de las autoridades locales. "El intendente no les da la orden de organizar esto, hay mujeres y niños, hace calor y no hay autoridades", expresó otro de los presentes.

La preocupación era especialmente importante entre las familias que habían viajado durante la noche anterior para participar de la celebración y que desconocían cuánto tiempo deberían esperar para regresar. "No sabemos cuándo vamos a poder volver, es una locura, vinimos anoche y no tenemos fecha de regreso", relató uno de los peregrinos. La indignación quedó reflejada en otro de los testimonios recogidos en la estación.

"No somos ganado, es una vergüenza, se fue el Papa y esto es tierra de nadie, todos se colaron", reclamaron personas que aguardaban para subir a las formaciones.

Denuncias por falta de seguridad y asistencia sanitaria

Además de las demoras ferroviarias, los pasajeros denunciaron la falta de personal de seguridad y de asistencia sanitaria en los sectores donde se concentraban las filas. La situación generó especial preocupación por la presencia de mujeres embarazadas, niños y personas que llevaban varias horas esperando bajo temperaturas elevadas.

Según los testimonios recogidos durante la cobertura, los peregrinos no recibían información suficiente sobre los tiempos de espera ni sobre las medidas previstas para ordenar el ingreso a los trenes. Las quejas apuntaron tanto a la organización del operativo de desconcentración como a la escasa presencia de autoridades que pudieran orientar a los pasajeros.

Si bien se había dispuesto un amplio dispositivo de seguridad y atención médica para la celebración religiosa, los testimonios reflejaron dificultades para acceder a esos servicios en las inmediaciones de la estación.

Los fieles denunciaron demoras entre trenes, falta de seguridad y dificultades para regresar a sus hogares. (Foto: captura, mejorada con IA)

El funcionamiento del transporte ferroviario fue uno de los principales problemas durante el regreso de los fieles. El servicio hacia Moreno, correspondiente al recorrido ferroviario que conecta Luján con la red de la línea Sarmiento, registró una fuerte demanda que provocó demoras y acumulación de pasajeros, pese a que desde Trenes Argentinos confirmaron que el sistema está funcionando con normalidad.

RETORNO DE LUJÁN – VISITA DEL PAPA LEÓN XIV



Trenes Argentinos informa que, desde el inicio de la jornada, los servicios ferroviarios se vienen desarrollando con normalidad, en el marco del operativo dispuesto por la visita del papa León XIV. — Trenes Argentinos (@TrenesArg) November 11, 2026

De acuerdo con los reportes difundidos durante la jornada, las frecuencias llegaron a ser de un tren cada 45 minutos, una capacidad insuficiente frente a la cantidad de personas que intentaban abandonar la ciudad al mismo tiempo. A esta situación se sumó la suspensión de los servicios de larga distancia Once-Bragado, identificados con los números 151 y 152, prevista para este miércoles.

La medida también afectó a pasajeros que necesitaban trasladarse hacia localidades del interior bonaerense. El contraste fue significativo: mientras la llegada de los fieles había contado con refuerzos ferroviarios y servicios especiales, la salida concentrada de miles de personas expuso dificultades en la capacidad de respuesta del sistema.

Las dificultades para volver a casa

La misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján marcó el cierre de la visita del papa León XIV a la Argentina, después de varios días de actividades multitudinarias en distintos puntos del país. La celebración reunió a millones de personas que viajaron para escuchar el mensaje del Pontífice y participar de uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.

Sin embargo, el operativo de regreso quedó bajo cuestionamiento por las largas esperas, la saturación de los trenes y las denuncias de falta de organización. Para numerosos peregrinos, la jornada que había comenzado con la expectativa de participar de una celebración histórica terminó con horas de incertidumbre en la estación ferroviaria.