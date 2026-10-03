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La inesperada reacción de Abel Pintos ante la denuncia contra Joaquín Levinton, su compañero de Es mi sueño

En medio del controvertido momento que enfrenta Joaquín Levinton, Abel Pintos rompió el silencio en LAM y expresó su postura sobre la situación de su colega.

3 oct 2026, 09:03
La inesperada reacción de Abel Pintos ante la denuncia contra Joaquín Levinton, su compañero de Es mi sueño&nbsp;

La inesperada reacción de Abel Pintos ante la denuncia contra Joaquín Levinton, su compañero de Es mi sueño 

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La inesperada reacción de Abel Pintos ante la denuncia contra Joaquín Levinton, su compañero de Es mi sueño 

La denuncia por presunto abuso sexual que involucra a Joaquín Levinton continúa generando todo tipo de repercusiones y abrió un fuerte debate alrededor de la situación del músico. En ese contexto, Abel Pintos, quien comparte el jurado de Es Mi Sueño (El Trece) con el cantante, fue consultado sobre el caso durante una entrevista con LAM (América TV).

Lo cierto es que Pintos eligió no profundizar sobre la denuncia y mantuvo la postura prudente que suele adoptar cuando se trata de cuestiones personales o situaciones delicadas. El cantante dejó en claro que no considera apropiado dar una opinión sin conocer en profundidad lo sucedido. “No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados”, expresó al ser consultado por la situación que atraviesa su compañero de jurado.

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Lejos de involucrarse en la polémica, el artista explicó además cuál es el vínculo que mantiene con Joaquín fuera de las grabaciones del programa. Según detalló, la relación entre ambos se desarrolla principalmente dentro del ciclo de El Trece y no existe una comunicación frecuente por fuera de ese espacio televisivo.

“No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi onda fuera del programa”, aclaró Abel Pintos, marcando así la distancia que existe entre la dinámica laboral y su vida personal.

En esa misma línea, el cantante se refirió al lugar que ocupa el cantante de Turf dentro de Es Mi Sueño y destacó que se trata de una persona con la que comparte cotidianamente el programa y que es apreciada por quienes forman parte del ciclo.

“Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto”, manifestó Pintos al explicar el vínculo que construyeron durante su participación en el reality musical.

Además, insistió en que, ante una denuncia de estas características, es necesario permitir que la situación siga el camino correspondiente y evitar sacar conclusiones apresuradas. En ese sentido, volvió a remarcar que se trata de una cuestión especialmente sensible. “Son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta”, sostuvo el músico, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de las interpretaciones y esperar el avance del caso.

Por último, Abel Pintos fue consultado puntualmente sobre el futuro de Joaquín Levinton en Es Mi Sueño, teniendo en cuenta la repercusión que tuvo la denuncia. Ante esa pregunta, el integrante del jurado expresó de manera directa cuál es su deseo respecto de la continuidad de su compañero en el programa. “Me gustaría que Joaquín continúe en el programa”, afirmó.

Cómo fue el particular momento que vivió Joaquín Levinton durante su vuelo a Córdoba en medio de la denuncia

En medio de la fuerte repercusión que provocó la denuncia en su contra por presunto abuso sexual, Joaquín Levinton viajó a Córdoba para cumplir con un compromiso profesional junto a Turf. La banda tenía previsto presentarse este viernes 2 de octubre en el Oktoberfest de Villa General Belgrano, y el músico mostró parte de su recorrido a través de las redes sociales.

Desde el avión, Levinton compartió una imagen en sus historias de Instagram y aprovechó la publicación para agradecer las muestras de respaldo que recibió en las últimas horas. “¡Mil gracias a todos los que me apoyaron con tanto cariño! ¡Los quiero mucho!”, expresó el cantante junto a un emoji de corazón rojo.

Sin embargo, poco después, el artista protagonizó una particular situación durante el vuelo. En un video que publicó en sus redes, Joaquín Levinton apareció en primer plano mientras algunos pasajeros que se encontraban detrás de él manifestaban su entusiasmo por viajar junto al líder de Turf.

En medio de la escena se escucharon varios gritos de apoyo, entre ellos “¡Vamos Turf!” y “Te amo, Joaco”. Ante las expresiones de los pasajeros, el músico reaccionó con una sonrisa y les arrojó un beso mientras continuaba frente a la cámara.

La publicación, no obstante, tuvo una corta permanencia en las redes sociales. Tiempo después, Levinton decidió eliminar la historia en la que había compartido el momento ocurrido durante el vuelo.

Para entonces, el video ya había comenzado a circular en distintas plataformas y algunos usuarios lograron replicarlo antes de que fuera retirado de las historias del cantante.

     

 

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