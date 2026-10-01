"Estaba medio...": iba a 140 km/h, perdió el control y protagonizó un brutal choque

La secuencia quedó registrada desde dos ángulos diferentes. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento del impacto, mientras que el acompañante del conductor grabó desde el interior de la camioneta los instantes previos y posteriores al accidente.

Tanto el conductor como su acompañante, también de 20 años, fueron asistidos después del brutal impacto y el joven que manejaba sufrió un corte en una ceja que requirió dos puntos de sutura. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill, donde recibieron atención médica.

El audio del conductor después del choque

En las horas posteriores comenzó a circular por WhatsApp un audio en el que el conductor relató lo ocurrido. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, sostuvo en la grabación, según publicó El Día de Escobar.

Pero el joven también realizó otras afirmaciones sobre lo sucedido antes de ponerse al volante. Según su propio relato, venía de un cumpleaños, estaba “medio escabio” y había “fumado un par de porros”.

Esas expresiones forman parte del relato atribuido al conductor y no implican, por sí solas, una determinación pericial sobre su estado al momento del accidente.

La camioneta Jeep sufrió múltiples daños a causa del choque y el vuelco. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

Cómo quedó la Jeep Renegade tras el impacto

Los daños materiales fueron importantes. La camioneta quedó fuera de servicio, con una rueda desprendida, el frente deformado y el lateral izquierdo severamente aplastado.

El impacto también afectó al menos dos postes del tendido eléctrico, parte del ingreso al predio deportivo y una cámara de seguridad instalada en el sector. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar, realizó las pericias correspondientes y posteriormente, la camioneta fue trasladada a la Subcomisaría de Loma Verde.

Por el episodio se inició un sumario por “lesiones culposas”. Las actuaciones quedaron en manos de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.