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"Estaba medio...": iba a 140 km/h, perdió el control y protagonizó un brutal choque

Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente en Loma Verde, Escobar. El propio conductor contó a qué velocidad circulaba y reconoció que había consumido alcohol.

Iba a 140 km/h

Iba a 140 km/h, perdió el control y destruyó una camioneta. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

Un joven de 20 años protagonizó un impactante choque en Escobar después de perder el control de una Jeep Renegade y estrellarse contra un poste del tendido eléctrico. El accidente ocurrió en Loma Verde y quedó registrado por una cámara de seguridad y por el acompañante que viajaba dentro del vehículo.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, pasadas las 1, en la intersección de Boote y El Jacarandá, frente al predio deportivo Doble55inco. El conductor circulaba en dirección al country San Sebastián cuando, al llegar a una curva, perdió el dominio de la camioneta y terminó sobre la banquina.

Horas después apareció un elemento que sumó impacto al caso: un audio atribuido al propio conductor comenzó a circular por WhatsApp. En la grabación, el joven aseguró que circulaba a 140 kilómetros por hora y reconoció haber consumido alcohol y marihuana antes de manejar.

La Jeep Renegade salió de la calzada y chocó violentamente contra un poste del tendido eléctrico. La fuerza del impacto provocó que se desprendiera la rueda delantera izquierda y dejó severamente dañados el frente y uno de los laterales del vehículo.

La secuencia quedó registrada desde dos ángulos diferentes. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento del impacto, mientras que el acompañante del conductor grabó desde el interior de la camioneta los instantes previos y posteriores al accidente.

Tanto el conductor como su acompañante, también de 20 años, fueron asistidos después del brutal impacto y el joven que manejaba sufrió un corte en una ceja que requirió dos puntos de sutura. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Enrique Erill, donde recibieron atención médica.

El audio del conductor después del choque

En las horas posteriores comenzó a circular por WhatsApp un audio en el que el conductor relató lo ocurrido. “Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto”, sostuvo en la grabación, según publicó El Día de Escobar.

Pero el joven también realizó otras afirmaciones sobre lo sucedido antes de ponerse al volante. Según su propio relato, venía de un cumpleaños, estaba “medio escabio” y había “fumado un par de porros”.

Esas expresiones forman parte del relato atribuido al conductor y no implican, por sí solas, una determinación pericial sobre su estado al momento del accidente.

La camioneta Jeep sufrió múltiples daños a causa del choque y el vuelco. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

La camioneta Jeep sufrió múltiples daños a causa del choque y el vuelco. (Foto: gentileza El Día de Escobar)

Cómo quedó la Jeep Renegade tras el impacto

Los daños materiales fueron importantes. La camioneta quedó fuera de servicio, con una rueda desprendida, el frente deformado y el lateral izquierdo severamente aplastado.

El impacto también afectó al menos dos postes del tendido eléctrico, parte del ingreso al predio deportivo y una cámara de seguridad instalada en el sector. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar, realizó las pericias correspondientes y posteriormente, la camioneta fue trasladada a la Subcomisaría de Loma Verde.

Por el episodio se inició un sumario por “lesiones culposas”. Las actuaciones quedaron en manos de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.

En pocas palabras

  • Accidente vial: Un joven de 20 años protagonizó un choque en Escobar tras perder el control de su camioneta a 140 km/h, según su propio relato.
  • Consumo de alcohol y drogas: El conductor reconoció haber consumido alcohol y marihuana antes de manejar, según un audio viralizado.
  • Daños y consecuencias: El vehículo quedó destrozado y el conductor y acompañante fueron asistidos por cortes y contusiones, iniciándose un sumario por lesiones culposas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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