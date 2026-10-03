Colapinto terminó 15° en la qualy de Bahréin, pero largará 21°: "Se puede remontar"

Verstappen consiguió la pole en Bahréin

Max Verstappen fue el más rápido en las tres etapas de la qualy y consiguió la pole con 1:35.130. Lewis Hamilton terminó segundo, a 298 milésimas, y Isack Hadjar quedó tercero.

El top 10 lo completaron Kimi Antonelli, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Pierre Gasly y Gabriel Bortoleto.

Hadjar recibió una penalización de cinco puestos por un cambio en su unidad de potencia, por lo que caerá al octavo lugar de la grilla. Verstappen mantendrá la pole y largará primero.

Colapinto: "Se puede remontar"

Más allá de la posición que ocupará en la grilla, Colapinto se mostró optimista de cara al Gran Premio y resumió sus expectativas con una frase: "Me siento bien, creo que podemos remontar".

El argentino explicó que la planificación estuvo enfocada en conservar neumáticos para la carrera. "Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera de mañana, tengo blandas, duras y medias, tengo de todo", señaló.

La diferencia entre el rendimiento del auto en los entrenamientos y en la clasificación fue otro de los aspectos que destacó. "Hoy en la práctica estuvimos bastante fuertes, en la qualy el auto se sintió un poco peor", reconoció.

De cara al domingo, Colapinto espera recuperar las sensaciones de las prácticas y aprovechar el ritmo del Alpine: "Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como lo demostramos en las prácticas libres".

El objetivo también quedó claro en sus declaraciones: "Hay que ir para adelante, es el objetivo que tenemos para la carrera de mañana"