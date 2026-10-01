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Investigan una descarga eléctrica

Hacía pan en su casa, estrenaba un horno eléctrico y murió: la pericia

El hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada por un vecino que alertó al 911. Los primeros elementos de la investigación indican que habría sufrido una descarga mientras utilizaba un horno eléctrico que había incorporado recientemente para elaborar pan.

Tragedia: un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en su casa. (Foto: archivo)

Tragedia: un panadero murió tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en su casa. (Foto: archivo)

Un panadero de 58 años murió durante la madrugada de este martes luego de sufrir, según los primeros elementos de la investigación, una descarga eléctrica mientras trabajaba con un horno en su vivienda del barrio Nuevo Hogar, en Metán, Salta. Un vecino lo encontró tendido en el suelo y dio aviso al Sistema de Emergencias 911.

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El hallazgo se produjo alrededor de las 6:15. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía de Salta se dirigieron al domicilio junto con una ambulancia del hospital local. Al ingresar a la vivienda, los profesionales médicos constataron que el hombre se encontraba sin signos vitales.

Efectivos de la Policía de Salta se dirigieron al domicilio junto con una ambulancia del hospital local. (Foto: archivo)

Efectivos de la Policía de Salta se dirigieron al domicilio junto con una ambulancia del hospital local. (Foto: archivo)

Investigan el funcionamiento del horno

La comisaria mayor Karina Corbalán confirmó los primeros datos del caso en declaraciones al programa radial El Bueno y El Malo. Según explicó, los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras elaboraba pan.

El artefacto que quedó bajo investigación es un horno eléctrico que la víctima había comenzado a utilizar recientemente para desarrollar su actividad en su domicilio.

El hombre se dedicaba a la elaboración de pan y parte de su jornada laboral transcurría en un establecimiento comercial de la ciudad. Durante sus horas libres también continuaba con esa actividad de manera particular en su vivienda.

Los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras elaboraba pan. (Foto: archivo)

Los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras elaboraba pan. (Foto: archivo)

Hasta entonces, para la elaboración casera utilizaba hornos de leña. El horno eléctrico había sido incorporado poco tiempo antes y comenzó a formar parte de sus tareas habituales.

Peritajes para determinar cómo ocurrió la descarga

El caso quedó bajo intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que envió personal especializado al domicilio para realizar los peritajes correspondientes.

Los investigadores analizarán las instalaciones eléctricas de la vivienda y el horno utilizado por la víctima para determinar las condiciones en las que se produjo la descarga y establecer cómo ocurrió el accidente.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán. Allí quedó a disposición de sus familiares para la realización del servicio de sepelio.

En pocas palabras

  • Panadero murió: Un hombre de 58 años falleció en su vivienda de Salta por una aparente descarga eléctrica.
  • Horno eléctrico bajo investigación: La víctima estaba utilizando un horno nuevo para elaborar pan al momento del accidente.
  • Peritajes en curso: La policía investiga las instalaciones eléctricas y el artefacto para determinar las causas exactas del fatal suceso.
Resumen generado por Thinkindot AI
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