Hacía pan en su casa, estrenaba un horno eléctrico y murió: la pericia

El hombre se dedicaba a la elaboración de pan y parte de su jornada laboral transcurría en un establecimiento comercial de la ciudad. Durante sus horas libres también continuaba con esa actividad de manera particular en su vivienda.

Los elementos reunidos hasta el momento apuntan a que el hombre habría recibido una descarga eléctrica mientras elaboraba pan. (Foto: archivo)

Hasta entonces, para la elaboración casera utilizaba hornos de leña. El horno eléctrico había sido incorporado poco tiempo antes y comenzó a formar parte de sus tareas habituales.

Peritajes para determinar cómo ocurrió la descarga

El caso quedó bajo intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que envió personal especializado al domicilio para realizar los peritajes correspondientes.

Los investigadores analizarán las instalaciones eléctricas de la vivienda y el horno utilizado por la víctima para determinar las condiciones en las que se produjo la descarga y establecer cómo ocurrió el accidente.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán. Allí quedó a disposición de sus familiares para la realización del servicio de sepelio.