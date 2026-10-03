El inesperado drama de Benjamín Vicuña por sus hijos: qué tiene que ver Mauro Icardi

En medio de este panorama, Santiago Riva Roy aportó información sobre cómo estaría viviendo Vicuña la situación. Durante su participación en Bondi Live, el periodista aseguró tener contacto con alguien muy cercano al actor y transmitió lo que esa persona le habría contado. “Tengo un vínculo con una persona muy cercana a Vicuña y me cuenta sobre Benja: ‘Es cierto, las dos criaturas no están escolarizadas’”, reveló.

Según Riva Roy, la situación habría generado un fuerte impacto emocional en el actor. “A Benja le duele, está angustiado más que preocupado”, afirmó el periodista.

Además, señaló que desde el entorno de Benjamín existiría una mirada crítica sobre la influencia que Mauro Icardi tendría actualmente sobre Eugenia. “Eugenia —esto le cuenta el entorno cercano de Benjamín— está irreconocible, totalmente manipulada por Mauro, pero ella está teniendo la vida que siempre quiso. Y Benja está resignado”, expresó.

Uno de los puntos que más preocupación habría generado tiene que ver con Magnolia, quien cursa tercer grado. De acuerdo con lo señalado por Riva Roy, la niña podría perder el año escolar. “No pensaron que Mauro se iba a quedar sin club. En lo que es la escolaridad, los nenes ya perdieron el año, Magnolia perdió el tercer grado”, sostuvo.

La situación también habría provocado preocupación respecto del futuro de los hijos de Vicuña, especialmente ante la incertidumbre sobre dónde continuarán viviendo. En ese sentido, el periodista transmitió una contundente frase que habría expresado el actor sobre Icardi: “Benjamín dice de Mauro que el tipo es un psicópata”.

Finalmente, el periodista profundizó sobre el estado emocional en el que se encontraría el actor y aseguró: “No está preocupado, está angustiado, no sabe dónde van a vivir sus hijos”. Y concluyó con una frase que resume el difícil momento que, según esta versión, estaría atravesando Benjamín Vicuña: “Benjamín siente que está viviendo una pesadilla”.

Qué dijo Benjamín Vicuña sobre el polémico video la China Suárez con Amancio tras la inhabilitación a Icardi para conducir

La polémica que involucra a la China Suárez y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo días pasados, luego de que un video compartido por la actriz en sus redes sociales se volviera viral.

En las imágenes, la actriz aparece junto al futbolista durante un paseo. En determinado momento, China Suárez saca parte de su cuerpo por la ventanilla del vehículo y, segundos después, regresa a su asiento para darle un beso a Mauro Icardi, quien continuaba manejando.

La escena generó repercusión y derivó en una intervención del Ministerio de Transporte bonaerense, que inhabilitó la licencia de conducir del futbolista. La medida provocó el enojo de Icardi, quien expresó su furia públicamente a través de las redes.

Horas después, la actriz respondió con ironía. Compartió un video en el que su hijo Amancio aparece conduciendo un jeep eléctrico mientras ella lo acompaña durante el paseo. “¿Así está bien?”, escribió China Suárez, sumando un emoji de risa y haciendo referencia a la sanción recibida por el futbolista.

En medio de la repercusión, Benjamín Vicuña fue consultado por LAM (América TV) y, además de hablar sobre su presente laboral, se refirió a la exposición de su hijo.

“Lo importante es que los chicos están bien. A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante y es lo único que me preocupa”, sostuvo el actor chileno, evitando entrar en cualquier polémica.