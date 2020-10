Pergolini aseguró que hubo "inoperancia o miedo" por parte del Gobierno a la hora de afrontar la pandemia

ario Pergolini se refirió a la difícil situación que atraviesa el país.

Mario Pergolini, conductor, productor y vicepresidente de Boca, habló con Jonatan Viale en "Realidad Aumentada" donde se refirió a la difícil situación que atraviesa el país en términos económicos y por las dificultades de la pandemia.

"Nunca conoceremos el gobierno de Alberto Fernández porque le pasó esto. Es muy difícil gobernar, no veníamos de la gran cosa y creo que hubo inoperancia o miedo, no sabían que hacer. No veo políticos que estén a la altura de todas las circunstancias que hemos tenido", señaló Pergolini.

El vicepresidente de Boca remarcó la difícil situación económica en la que se encuentra el país por las malas decisiones políticas que se arrastran desde hace años, sumado a esta nueva crisis sanitaria. "Es muy palpable el problema. Todos tenemos un amigo, gente que está sin trabajo, gente con problemas, nosotros en los medios también está difícil la situación. La Ciudad también está llena de gente durmiendo en la calle. Es evidente que algo pasó, que vino un sopapo muy grande y que lo estamos viviendo", sostuvo.

Y agregó: "Si cada gobierno que viene pone su ley de conocimiento va a ser complicado. Nuestra escala impositiva se basa en 'te fue bien, me va mal'. A lo mejor la podría poner en otras cosas, no me hagas que me sea más difícil contratar gente. Al principio de la pandemia vimos una Argentina que podría haber sido un mundo feliz. Un presidente que parecía que quería dialogar. Notamos que el Presidente dice en público lo que a veces no apoya en privado. No se puede gobernar intentando quedar bien con todo el mundo".