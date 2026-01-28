Julieta Ortega confesó que no aguantaría de la novia de su hijo y causó polémica: "Uno odia..."

Embed

Y agregó entre risas: “O sea, tal vez la razón por la cual rechace tanto la figura de Victoria Beckham es porque me siento un poco ella... Como todo lo que uno rechaza. Como que uno odia lo que cree que es un rasgo de uno. Un rasgo de mier... de uno”.

Al instante, los integrantes del ciclo quisieron saber qué cosa odiaría o no le gustaría que tenga la novia de su hijo y ella afirmó categórica: “Que se vista mal”.

"No podes ser tan superficial", le dijo Lucas Fridman. Y ella sonriendo comentó: “O sea, que ande de remera sí, pero no podría evitar decirle capaz ‘te podrías cambiar los zapatos’. Eso temo que me pase”.

"Muy ajustado me molesta muchísimo. Zapatillas las amo, yo me visto de remera y zapatilas y cuando tuve una línea de ropa tuve de pijamas, eso amaría. No me gusta la cosa embutido", detalló la actriz sobre qué le molesta de la vestimenta en una mujer.

Las declaraciones de la actriz generaron un enorme polémica en redes y varios usuarios comentaron al respecto cuestionando sus dichos.

julieta ortega 2

La curiosa reacción de Julieta Ortega al ser consultada por el rumor de romance con Riquelme

Juieta Ortega enfrentó las versiones que la vinculan sentimentalmente con Juan Román Riquelme y habló con total sinceridad sobre los rumores que la relacionan con el presidente de Boca Juniors.

"Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Pero no... no es cierto nada de lo que dijeron", aseguró la actriz.

En ese sentido, la artista explicó que se encuentra enfocada en su trabajo teatral en la costa atlántica, lo que hace imposible que esté iniciando un vínculo amoroso.

"Estoy en Mar del Plata haciendo temporada, no podría estar iniciando un romance con nadie, salvo que ese alguien esté acá", remarcó.

En cuanto a Riquelme, Ortega aclaró que él nunca fue a su casa y señaló: "Lo conozco, como conozco un montón de gente. Conocer a alguien es otra cosa. Me da un poco de pudor hablar de alguien que no que no tiene que ver conmigo. Estoy sorpresa como ustedes, no sé, no tengo idea".