Polémica por portones para frenar robos en un municipio: cuánto cuestan y por qué generan rechazo

portones allende

El proyecto contempla además la instalación de dos portones principales con mecanismos de apertura y cierre, mientras que el resto será corredizo. En todos los casos, el control estará a cargo de un móvil policial.

La inversión inicial prevista asciende a $300 millones e incluye, además de Lomas Sur y Pan de Azúcar, a los barrios Golf, Cóndor Alto, Lomas Este y Lomas Oeste, donde se prevé sumar otros 19 portones.

Desde el municipio aclararon que el presupuesto inicial no abarca toda la ciudad, pero señalaron que el programa tendrá continuidad.

Según datos oficiales, en 2024 los hechos delictivos crecieron entre un 60% y 70% respecto de 2023, mientras que en diciembre de 2025 el aumento fue de entre 50% y 60% frente a los meses previos. Los ilícitos más frecuentes son robos bajo las modalidades de escruche y “datero”.

allende

El reclamo de los vecinos contra el cerramiento de calles

Vecinos autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelarán el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba, que rechazó los amparos presentados contra el cierre nocturno de calles y avaló el accionar del municipio en nombre de la seguridad.

Para la Justicia, el cerramiento no implica una vulneración “manifiesta” de derechos constitucionales, por lo que consideró válida la medida desde el punto de vista legal.

Sin embargo, desde Vecinos Autoconvocados cuestionaron duramente la resolución judicial y la calificaron como un “alineamiento con la gestión municipal” del intendente Pablo Cornet.

En un comunicado, advirtieron que el proyecto carece de sustento científico y señalaron que no existen estudios que demuestren que cerrar calles reduzca el delito. Como antecedente, mencionaron el caso de Guaymallén, Mendoza, donde en 2010 se retiraron cerramientos al comprobarse que la tasa delictiva no disminuyó.

vecinos allende

Los vecinos también alertaron sobre el alto costo económico del plan, al que el propio intendente habría definido como una experiencia de “prueba y error”, y advirtieron que podría generar una desvalorización de las propiedades. Además, remarcaron que los portones podrían obstaculizar el ingreso de ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.

Entre otros puntos, cuestionaron la exigencia de autorizaciones certificadas para inquilinos que no estén de acuerdo con la medida y el hecho de que el registro obligue a rechazar el plan en su totalidad, cuando la oposición se centra específicamente en el cierre de calles.

En ese marco, los vecinos convocaron a una asamblea general para el viernes 9 de enero a las 19.30 en la Plaza del Vagón, en el barrio Lomas Sur. También anunciaron una charla abierta a cargo del especialista en seguridad ciudadana Jorge Jofré (UBP), para debatir la efectividad de los cerramientos como herramienta de prevención del delito.