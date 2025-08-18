Por la ciclogénesis, Javier Milei suspendió su acto en Junín

"Esto implica que, aun considerando la posibilidad de un traslado en helicóptero por debajo del nivel de nubes, la probabilidad que la aeronave deba regresar al aeropuerto de origen, son muy altas. Los techos nubosos pueden descender aún más durante el vuelo, lo que, sumado a los fuertes vientos pronosticados, incrementa el riesgo y vuelve el traslado incomodo e inseguro", alertó.

El Presidente tenía programado encabezar un acto este martes a las 17.30 con todos los candidatos nacionales en el Teatro San Carlos, conocido como "El Coloso" de Junín. De esta manera, La Libertad Avanza tiene que suspender el primer acto con el que abría la campaña a nivel nacional después de haberse cerrado las listas el último domingo.