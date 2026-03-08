El tradicional almuerzo de la Vendimia Solidaria, que estaba previsto para este domingo al mediodía en la Estancia San Isidro, fue cancelado debido a las intensas tormentas que afectan al Gran Mendoza y la zona del Pedemonte.
Las intensas tormentas que afectan a Mendoza obligaron a suspender el tradicional almuerzo de la Vendimia Solidaria que iba a realizarse este domingo en la Estancia San Isidro. El evento reúne cada año a empresarios y figuras públicas para recaudar fondos destinados a proyectos sociales.
Por la fuerte tormenta de este domingo se canceló la Vendimia Solidaria (Foto: gentileza Diario Uno)
Las condiciones climáticas adversas obligaron a los organizadores a suspender el evento, una de las actividades benéficas más importantes del calendario social mendocino, que cada año convoca a empresarios, artistas y referentes de distintos ámbitos con el objetivo de recaudar fondos para proyectos solidarios.
Desde Mendoza, el presidente de Grupo América, Daniel Vila, acompañado de su esposa, Pamela David, explicó que "el almuerzo pasará para el año que viene, pero el evento solidario en sí, que es la recaudación de fondos, se hará".
"El espíritu solidario de la vendimia también se hace presente en un día como hoy, que no solo es por seguridad de los que estaban viniendo, empresarios, los mismos mendocinos, cada particular que con mucho esfuerzo, muchos de ellos compraron su lugar, van a venir el año que viene, van a ser bonificados por supuesto y la solidaridad no se va a perder. Pero también hay gente que no la está pasando bien y es desafortunado continuar con un festejo cuando es un día triste para muchas personas por estos problemas", analizó.
Asimismo, aseguró que la recaudación al momento de la edición de esta nota rondaba "un millón trescientos mil dólares", y dijo que "seguramente esto se va a incrementar a lo largo del día porque tanto América como Telefe van a estar abriendo sus pantallas para que aquel que quiera participar con su donación"
"En 22 años llevamos recauudados más de 12 millones de dólares. Y pensemos lo que eso significa en la vida de muchísima gente", reconoció orgulloso.
La Vendimia Solidaria es una iniciativa impulsada por la Fundación Grupo América y coordinada por Barbarita Vila, cuyo objetivo es promover acciones destinadas al desarrollo social en la provincia de Mendoza.
El proyecto nació en 2004, en un contexto complejo para la Argentina tras la crisis social y económica de comienzos de la década. Según recordó el empresario Daniel Vila, la idea surgió de manera espontánea durante un encuentro en su casa.
“Era un momento muy especial del país, estábamos saliendo de una situación social muy difícil y durante un almuerzo los invitados comenzaron a donar de forma voluntaria”, contó.
A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollarse una iniciativa solidaria que con el paso del tiempo creció hasta convertirse en uno de los programas benéficos más importantes del interior del país.
A lo largo de los años, la Vendimia Solidaria impulsó numerosas acciones enfocadas en cuatro áreas principales: salud, educación, deporte y ambiente.
Entre las iniciativas realizadas se destacan la entrega de becas educativas, la construcción de centros de salud, playones deportivos, comedores comunitarios y viviendas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.
En la actualidad, el evento se consolidó como la propuesta solidaria que más fondos recauda en el interior de la Argentina. Los recursos obtenidos se destinan tanto a programas sociales como a obras de infraestructura que buscan generar un impacto directo en distintas comunidades.
Estos proyectos son seleccionados por el equipo de la fundación y desarrollados en articulación con organismos públicos para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada.