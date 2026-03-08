"El espíritu solidario de la vendimia también se hace presente en un día como hoy, que no solo es por seguridad de los que estaban viniendo, empresarios, los mismos mendocinos, cada particular que con mucho esfuerzo, muchos de ellos compraron su lugar, van a venir el año que viene, van a ser bonificados por supuesto y la solidaridad no se va a perder. Pero también hay gente que no la está pasando bien y es desafortunado continuar con un festejo cuando es un día triste para muchas personas por estos problemas", analizó.

Asimismo, aseguró que la recaudación al momento de la edición de esta nota rondaba "un millón trescientos mil dólares", y dijo que "seguramente esto se va a incrementar a lo largo del día porque tanto América como Telefe van a estar abriendo sus pantallas para que aquel que quiera participar con su donación"

"En 22 años llevamos recauudados más de 12 millones de dólares. Y pensemos lo que eso significa en la vida de muchísima gente", reconoció orgulloso.

Qué es la Vendimia Solidaria

La Vendimia Solidaria es una iniciativa impulsada por la Fundación Grupo América y coordinada por Barbarita Vila, cuyo objetivo es promover acciones destinadas al desarrollo social en la provincia de Mendoza.

El proyecto nació en 2004, en un contexto complejo para la Argentina tras la crisis social y económica de comienzos de la década. Según recordó el empresario Daniel Vila, la idea surgió de manera espontánea durante un encuentro en su casa.

“Era un momento muy especial del país, estábamos saliendo de una situación social muy difícil y durante un almuerzo los invitados comenzaron a donar de forma voluntaria”, contó.

A partir de esa experiencia, comenzó a desarrollarse una iniciativa solidaria que con el paso del tiempo creció hasta convertirse en uno de los programas benéficos más importantes del interior del país.

image Por la fuerte tormenta de este domingo se canceló la Vendimia Solidaria (Foto: gentileza Diario Uno)

Proyectos sociales en toda la provincia

A lo largo de los años, la Vendimia Solidaria impulsó numerosas acciones enfocadas en cuatro áreas principales: salud, educación, deporte y ambiente.

Entre las iniciativas realizadas se destacan la entrega de becas educativas, la construcción de centros de salud, playones deportivos, comedores comunitarios y viviendas destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

En la actualidad, el evento se consolidó como la propuesta solidaria que más fondos recauda en el interior de la Argentina. Los recursos obtenidos se destinan tanto a programas sociales como a obras de infraestructura que buscan generar un impacto directo en distintas comunidades.

Estos proyectos son seleccionados por el equipo de la fundación y desarrollados en articulación con organismos públicos para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada.