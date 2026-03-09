En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar en marzo: cuánto cobra una familia con el aumento confirmado

Con el aumento aplicado en marzo, la AUH alcanza un nuevo monto por hijo. Pero al sumar la Tarjeta Alimentar y otros beneficios, el ingreso mensual de muchas familias puede ser mucho mayor de lo que imaginan.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para marzo de 2026, luego de la actualización aplicada por la fórmula de movilidad mensual establecida en el DNU 274/2024. Con el incremento correspondiente, el monto total de la prestación alcanza ahora los $132.839 por hijo.

Sin embargo, como ocurre todos los meses, las familias no reciben el total del beneficio en el pago mensual. El organismo previsional deposita el 80% del monto y retiene el 20% restante, que se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria de los niños y niñas. Aunque este beneficio no se actualiza automáticamente por inflación, sigue representando una parte importante del ingreso mensual de las familias que reciben la asignación.

De esta manera, al combinar ambos beneficios, muchos hogares pueden superar los $400.000 mensuales, dependiendo de la cantidad de hijos a cargo.

AUH marzo 2026: cuánto se cobra por hijo

Con la actualización de marzo, el nuevo valor de la AUH quedó establecido en:

  • Monto total: $132.839 por hijo

Sin embargo, el pago efectivo que reciben las familias es menor porque ANSES aplica el esquema habitual de retención.

El desglose del beneficio es el siguiente:

  • Pago directo (80%): $106.271,20

  • Monto retenido (20%): $26.567,80

Esto significa que cada mes las familias reciben el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se acumula y se paga posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el organismo previsional.

El mismo monto se aplica también para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), destinada a personas gestantes que no cuentan con cobertura social.

Por qué ANSES retiene el 20% de la AUH

La retención del 20% forma parte del sistema de control del programa. El objetivo es garantizar que los niños, niñas y adolescentes que reciben la asignación cumplan con controles de salud, vacunación y escolaridad.

Ese porcentaje retenido se paga una vez al año cuando los titulares presentan la Libreta AUH, un documento que certifica que se cumplieron los siguientes requisitos:

  • Controles médicos y de salud

  • Esquema de vacunación completo

  • Asistencia escolar

Una vez que ANSES valida esta información, el organismo habilita el pago del dinero acumulado. En muchos casos, ese monto anual puede representar una suma importante de dinero para las familias, ya que se trata de todos los porcentajes retenidos durante el año.

Diseño sin título - 2026-02-16T131453.451

Tarjeta Alimentar en marzo 2026: montos sin cambios

Además de la AUH, muchas familias reciben la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos.

A diferencia de la AUH, este beneficio no se actualiza automáticamente por inflación, ya que su monto depende de decisiones administrativas del Gobierno nacional.

Por ese motivo, los valores de la Tarjeta Alimentar se mantienen congelados en marzo de 2026.

Los montos vigentes son:

  • Familias con 1 hijo: $52.250

  • Familias con 2 hijos: $81.936

  • Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio tiene algunas características particulares:

  • Se deposita en la misma cuenta que la AUH.

  • No requiere inscripción previa.

  • Se otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia en marzo

La combinación de la AUH con la Tarjeta Alimentar determina el ingreso real que reciben muchas familias cada mes.

El monto final depende de la cantidad de hijos por los que se cobra la asignación.

Familia con 1 hijo

  • AUH (80%): $106.271,20

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

Total mensual: $158.521,20

Familia con 2 hijos

  • AUH (80% x2): $212.542,40

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

Total mensual: $294.478,40

Familia con 3 hijos

  • AUH (80% x3): $318.813,60

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

Total mensual: $426.875,60

Esto significa que algunos hogares que reciben ambos beneficios pueden superar los $426.000 mensuales, sin contar otros programas compatibles.

Quiénes pueden cobrar la AUH en 2026

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias que no tienen empleo formal o que se encuentran en situaciones laborales específicas.

Pueden acceder al beneficio:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Monotributistas sociales

  • Trabajadoras de casas particulares

Además, se deben cumplir ciertas condiciones:

  • Los hijos deben ser menores de 18 años.

  • No hay límite de edad en caso de hijos con discapacidad.

  • Los niños deben residir en el país.

.

