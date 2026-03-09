Polémica en el cumple de la China Suárez: la picante acusación a Icardi que involucra a Wanda Nara

Otro mensaje del pasado también salió a la luz: “Décimo cumpleaños festejando juntos, en los que a lo largo de estos 10 años hemos construido una historia llena de recuerdos inolvidables. Llenos de risa, amor y complicidad. Gracias por esta hermosa familia. Gracias por todo esto y mucho más. Te amo, Wanda Nara. Feliz cumpleaños”.

Así, lo que debía ser una celebración íntima y feliz para la China Suárez terminó generando debate en redes: ¿romántico reciclado o simple coincidencia?

mauro icardi dedicatoria china suarez

mauro icardi dedicatoria wanda nara

Cómo fue el festejo de cumpleaños de la China Suárez en Turquía y quiénes la saludaron antes que Mauro Icardi

El 9 de marzo la China Suárez celebró sus 34 años y lo hizo desde Estambul, donde compartió en redes sociales distintos mensajes que le enviaron sus seres queridos en una fecha tan significativa.

Lo curioso fue que su pareja, Mauro Icardi, no apareció entre los primeros saludos públicos en Instagram. En cambio, fueron amigos cercanos quienes se adelantaron con sus muestras de cariño.

El primero en dedicarle unas palabras fue Juan Manuel Cativa, estilista y amigo de la actriz, que subió una historia en la que se la ve con la torta y cotillón preparado para la ocasión, siendo parte del festejo íntimo en Turquía. Luego, Caro Nolte, representante y confidente de la China, escribió: “Feliz cumple a la más buena, a la de los planazos, a la que siempre está para darte una mano, la mamá más dedicada, la más generosa. Que la felicidad de hoy dure para siempre. ¡Feliz cumple!”.

Más tarde, la actriz compartió el saludo de Trini de Estrada, quien le expresó: "Te amo. Muy feliz cumpleaños a la mejor", acompañado de fotos junto a una de las protagonistas de En el barro 2, la serie carcelaria de Netflix.

Hasta ese momento, el saludo virtual de Mauro Icardi brillaba por su ausencia. Sin embargo, horas después el delantero se sumó con un gesto romántico: tras haberle regalado rosas por el Día de la Mujer, publicó un mensaje especial en redes junto a imágenes del festejo en Estambul. Allí escribió: "Felices 34, mi amor @sangrejaponesa. Hoy no solo cumple años una mujer increíble… Cumple años la mujer que cambió mi vida, que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables".

Y cerró con otra dedicatoria: "Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo. Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi reina hermosa".

La celebración fue íntima, rodeada de afectos cercanos y con la presencia de su pareja, donde ambos se mostraron muy enamorados.

Icardi acompañó su publicación con fotos del festejo privado, en las que se los ve abrazados y a puro beso, reflejando el gran momento que atraviesan juntos en Turquía, mientras esperan definiciones sobre el futuro futbolístico del delantero ante el vencimiento de su contrato con el Galatasaray.

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos 2

china suarez cumpleaños 34 en turquia saludos 3