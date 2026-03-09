En medio de la subida del petróleo, YPF ratificó que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

“Trabajamos con una estrategia de micropricing para analizar los precios día a día y semana a semana. Con un sistema de moving average podemos amortiguar los picos de suba o baja y ofrecer un valor más estable”, detalló.

La lógica detrás de esta metodología es evitar que los cambios bruscos del mercado internacional se trasladen de manera inmediata al precio de los combustibles en el país.

En ese sentido, Marín consideró que la volatilidad financiera suele responder más a movimientos especulativos que a cambios reales en la economía. “La incertidumbre y la volatilidad generan especulación de corto plazo y nosotros buscamos confiabilidad en el tiempo”, sostuvo.

Qué pasará si el petróleo sigue subiendo

Durante una entrevista en el streaming de El Cronista, el ejecutivo reconoció que el comportamiento del petróleo es un factor que las compañías energéticas siguen de cerca, aunque insistió en que cualquier corrección en los surtidores sería gradual.

“Los precios se van evaluando semana a semana y día a día, según cómo impacta en la empresa”, explicó.

Sin embargo, el CEO de YPF dejó abierta la posibilidad de que haya ajustes si los valores internacionales se mantienen elevados durante un período prolongado.

“Si el petróleo estuviera tres meses en torno a los 100 dólares, el gasoil y la nafta tendrían valores más altos, como ocurre en el resto del mundo”, advirtió.

precio dle petróleo sigue subiendo

El petróleo se disparó por el conflicto en Medio Oriente

Las declaraciones de Marín se producen en medio de un fuerte aumento del precio del crudo a nivel global. El petróleo Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril, luego de registrar un salto superior al 25%.

En paralelo, el West Texas Intermediate también superó los 100 dólares, niveles que no se veían desde 2022, cuando el mercado de materias primas se vio alterado tras la Invasión rusa de Ucrania.

La escalada actual está relacionada con la guerra en Medio Oriente, que se intensificó luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior reacción iraní con el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz.

Por ese corredor marítimo circula cerca de una quinta parte del petróleo y el gas que se comercializa en el mundo, por lo que cualquier interrupción genera preocupación en los mercados.

Las estimaciones indican que unos 15 millones de barriles diarios, equivalentes a alrededor del 20% del comercio mundial de crudo, atraviesan esa ruta clave, lo que explica el nerviosismo de los inversores ante posibles problemas de abastecimiento.