Pospusieron la definición por el juicio de la muerte de Maradona: cuándo se realiza la próxima audiencia

dalma-y-gianina-maradona-en-el-juicio-por-la-muerte-de-su-padre-foto-reutersagustin-marcarian-refile-removing-number-eight-people-to-people-2RPEWVVKTZCS5KWSIUW6XDRJWE.avif

La definición se dio luego de que la magistrada Julieta Makintach se apartada del juicio tras aceptar la recusación en su contra, planteada por la querella y las defensas. "Espero que el juicio puede seguir sin mí", afirmó para apartarse de la causa.

Su renuncia, se da en medio del escándalo por las pruebas que la vinculan al documental que protagonizaba sobre el juicio por la muerte de Maradona.

"Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepan la verdad y que no haya más demoras. Fue desprolijo, digan lo que quieran, no me puedo hacer cargo de todo esto que me atribuyen porque no es mío. Estoy tan sorprendida como ustedes. Si la entrevista, lo demás no, para mí es una sorpresa y parece una película de ficción", dijo Makintach.

El apartamiento de Makintach

La jueza Julieta Makintach aceptó esta tarde la recusación en su contra y se apartó de la causa. "Espero que el juicio puede seguir sin mí", afirmó para apartarse de la causa.

En medio del escándalo por las pruebas que la vinculan al documental que protagonizaba en medio del juicio por la muerte de Maradona, la jueza Makintach aceptó la recusación y deja de ser parte del tribunal.

"Espero que el juicio pueda seguir sin mí, que se sepan la verdad y que no haya más demoras. Fue desprolijo, digan lo que quieran, no me puedo hacer cargo de todo esto que me atribuyen porque no es mío. Estoy tan sorprendida como ustedes. Si la entrevista, lo demás no, para mí es una sorpresa y parece una película de ficción", dijo Makintach.

La decisión se conoció por la tarde tras una nueva audiencia en la que la letrada aceptó la recusación presentada, primero por las defensas, y después por las querellas.