Premios Quorum 2026: los principales referentes de la Justicia argentina fueron reconocidos en la Facultad de Derecho de la UBA. 

Cómo fueron elegidos los ganadores de los Premios Quorum 2026

Juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

La selección atravesó dos instancias. Primero intervino un Consejo de Notables integrado por decanos de facultades de Derecho, encargado de la preselección. Luego, los candidatos fueron evaluados por más de 150 especialistas del ámbito jurídico, quienes definieron a los ganadores. Para la evaluación se tomaron en cuenta los logros y aportes realizados entre enero de 2025 y julio de 2026.

La apertura de la ceremonia incluyó la interpretación del Himno Nacional Argentino por parte de la Academia de Canto Coral del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, dirigida por César Bustamante y acompañada al piano por Santiago Rosso.

Luego llegaron los discursos institucionales. Además de Jorge Macri, participaron el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, el decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, y Gabriel Hochbaum, director general y accionista del Grupo El Observador y Quorum. La independencia judicial, el Estado de Derecho y la división de poderes atravesaron parte de las intervenciones de la jornada.

Gabriel Hochbaum, director general y accionista del Grupo El Observador y Quorum.

Juan Carlos Maqueda, entre los principales reconocidos

Uno de los primeros momentos destacados llegó con el Premio a la Trayectoria Judicial Destacada, que fue otorgado a Juan Carlos Maqueda, exministro de la Corte Suprema de Justicia.

Al recibir la distinción, Maqueda reivindicó la independencia del Poder Judicial como uno de los pilares del sistema republicano.

El reconocimiento a la Revelación Judicial Joven fue para Agustina Comaschi, mientras que en Innovación en la Gestión Judicial fue distinguido el procurador general bonaerense Julio Conte-Grand. En su representación recibió el galardón Patricio Moyano Peña, secretario de Innovación y Experiencia Digital del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Otro de los reconocimientos relevantes fue para el Juzgado Federal N°10, a cargo de Julián Ercolini, elegido Tribunal o Juzgado Destacado del Año.

La propia Facultad de Derecho de la UBA fue distinguida por su Excelencia en Educación Jurídica y el premio fue recibido por su decano, Leandro Vergara.

Quiénes fueron los ganadores de los Premios Quorum 2026

En las categorías destinadas a las distintas ramas del Derecho, María Alejandra Mángano recibió el reconocimiento a la Excelencia en Derecho Penal y Penal Económico; Juan Carlos Cassagne, en Derecho Administrativo; Julio Armando Grisolia, en Derecho Laboral; Daniel Roque Vítolo, en Derecho Civil y Comercial; y Alexia Rosenthal, en Derecho Corporativo.

La categoría Estudio Boutique del Año dejó una particularidad: por primera vez en la historia de los premios hubo un empate. Los reconocimientos quedaron para Estudio Grispo y Estudio Mariana Barbitta.

El premio al Mejor Proyecto Judicial impulsado por las Provincias fue para los Centros Modelos de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua recibió la distinción.

Además, Julieta Di Corleto fue reconocida en Excelencia en el Ministerio Público de la Defensa y Franco Picardi obtuvo el premio al Ministerio Público Fiscal Destacado.

En tanto, Marval O’Farrell Mairal fue elegido Estudio Jurídico del Año y el premio fue recibido por Diego Krischcautzky, socio de la firma.

Las seis menciones de honor y la presencia internacional

La segunda edición tuvo una marcada presencia internacional, con jueces, fiscales y especialistas procedentes de distintos países.

Entre las seis menciones de honor estuvo el fiscal de la Corte de San Pablo William Terra, reconocido por su trabajo en el Ministerio Público brasileño. La distinción fue entregada por Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España.

También fue reconocida María Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala del Tribunal Supremo y coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática de España, por su trayectoria frente a la ciberdelincuencia.

La lista se completó con George Hanks Jr., juez federal del Distrito Sur de Texas; Fabricio Guariglia, reconocido por su trayectoria internacional y su participación en las negociaciones del Estatuto de Roma; y Giovanni Melillo, fiscal nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, distinguido por su labor contra el crimen organizado. Revista Quórum

La sexta mención correspondió al empresario Marcelo Mindlin, por su compromiso con la memoria, la educación y la lucha contra el antisemitismo. La jueza de la Corte de Negocios de Texas Sofía Adrogué estuvo a cargo de entregarle la distinción.

El máximo premio fue para el Ministerio Público Tutelar porteño

El momento central del cierre llegó con la entrega del máximo galardón de los Premios Quorum 2026 al Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.

La institución fue reconocida por su trabajo en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de las personas usuarias de los servicios de salud mental, además de la implementación de herramientas destinadas a facilitar el acceso efectivo a la Justicia.

El premio fue recibido por Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar porteño.

La ceremonia sumó, además, un reconocimiento institucional: la segunda edición de los Premios Quorum fue declarada de interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La legisladora Gimena Villafruela, autora de la iniciativa, entregó el diploma correspondiente.

De esta manera, la segunda edición volvió a reunir en un mismo escenario a diferentes generaciones y sectores del universo jurídico, con reconocimientos destinados tanto a trayectorias individuales como a instituciones, proyectos e iniciativas vinculadas con la innovación, el acceso a la Justicia y el fortalecimiento del sistema judicial.