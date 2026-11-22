"Tres años más tarde estoy paveando con mis amigas y nos anotamos en una carrera. Vuelvo a mi casa antes de la función y me llega otro WhatsApp: recién te crucé en la carrera porque fui a acompañar a un amigo y estabas re contenta. Le contesté y empezamos a charlar a ciegas, yo empecé a pedir referencias", aseguró la artista.

Qué pasó en la primera cita de Laurita Fernández con su actual novio

Laurita Fernández contó que al encontrarse por primera vez con su actual pareja Matías Busquet se sorprendió por el olor que había dentro del auto al momento de pasarla a buscar.

"Me viene a buscar en el auto y había un olor que no se podía respirar. Una baranda, olor feo. Entonces lo saludo chequeando si tenía perfume y sí, tenía. Re pulcro y prolijo", aseguró entre risas.

A raíz de ese detalle que detectó, la actriz explicó que después se pasó pensando a qué se debía ese olor en el vehículo y luego se dio cuenta por la profesión del deportista.

"Estuve toda la cita analizándolo. Claro, como labura en el campo, tenía como la transpiración de los caballos y todo por las botas o cosas en el baúl y yo no sabía", indicó.

Después de aquella primera impresión, la artista contó qué le regaló a su pareja, con quien sale hace casi un año: "Estoy re acostumbrada a ese olor ya y mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un splash para el auto".