El lunes tendrá cielo parcial a mayormente nublado. Los vientos soplarán del noroeste y cambiarán hacia el oeste. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 y los 30 grados.

En tanto, para el martes se anticipa cielo mayormente nublado, con vientos del oeste rotando al sudoeste. La mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29.

El miércoles será la jornada más agradable de la semana. El SMN prevé cielo algo nublado, vientos del noreste cambiando al noroeste y temperaturas que oscilarán entre los 12 y los 26 grados.

Para el jueves, las condiciones se mantendrán estables, con cielo algo nublado y vientos del noroeste rotando al norte. Las marcas térmicas irán de los 13 a los 27 grados.

El viernes comenzará a sentirse nuevamente el aumento de la temperatura. Se espera cielo algo nublado, vientos del norte y una mínima de 17 grados, mientras que la máxima llegará a los 30.

Finalmente, el sábado será el día más caluroso de la semana. Con cielo algo nublado y vientos del norte, la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 34 grados.

Cuándo llegará el día más caluroso de la semana en Buenos Aires

De acuerdo con las previsiones del organismo meteorológico, el calor se intensificará durante la segunda mitad de la semana.

Aunque el miércoles ofrecerá un respiro con una máxima de 26 grados, las temperaturas volverán a subir desde el jueves. El sábado será el día más caluroso del período, con una máxima pronosticada de 34 grados y condiciones que anticipan la llegada del verano.