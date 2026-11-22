El reconocimiento a APTRA en medio de un año clave para Luis Ventura

La noticia llega en un momento de gran actividad para la institución que conduce Luis Ventura, que durante 2026 multiplicó las ceremonias de entrega de los premios Martín Fierro, tanto en la Argentina como en el exterior.

Además de los tradicionales Martín Fierro de Televisión, este año se realizaron las entregas correspondientes a Radio, los Martín Fierro Federales en Potrero de los Funes, San Luis, y los Martín Fierro de Cable.

También se celebró por primera vez la entrega de los Martín Fierro de la Música, ampliando el alcance de los reconocimientos a nuevas disciplinas artísticas.

A estas iniciativas se suman los premios dedicados a la Danza y la Salud, mientras que para 2027 quedaron proyectadas las ceremonias correspondientes a E-Sports y Cine y Series.

La expansión internacional también ocupa un lugar importante en la agenda de APTRA.

Durante 2026 se realizó por primera vez una entrega de los Martín Fierro en Uruguay y para el próximo 29 de noviembre está prevista una nueva ceremonia de los Martín Fierro Latinos en Miami, destinada a distinguir producciones de distintos países del continente.

APTRA será distinguida por su aporte a la comunicación y la cultura

Más allá de las ceremonias de premiación, APTRA desarrolla distintas actividades relacionadas con la formación y la producción de contenidos.

La entidad ofrece cursos de periodismo y teatro, además de contar con una radio y un espacio de streaming.

Estas iniciativas forman parte de una actividad institucional que busca acompañar los cambios de la industria y promover el desarrollo de nuevos talentos.

Fundada el 9 de junio de 1959, APTRA se convirtió en una de las instituciones más representativas del espectáculo y los medios argentinos gracias a la organización de los premios Martín Fierro.

El reconocimiento de la Legislatura porteña destaca precisamente esa trayectoria y su contribución a la valoración del trabajo de periodistas, artistas, conductores, productores y profesionales vinculados con la comunicación.

La distinción llega en medio de las polémicas internas de APTRA

El homenaje también se produce en un contexto atravesado por distintas controversias institucionales.

En las últimas semanas, APTRA volvió a quedar en el centro de la atención pública por el conflicto judicial iniciado a partir de una presentación de Marcelo Polino ante la Inspección General de Justicia, que cuestionó decisiones adoptadas durante una asamblea de la entidad.

Sin embargo, mientras continúan las repercusiones de ese enfrentamiento, la asociación presidida por Ventura se prepara para recibir un reconocimiento oficial por su trayectoria.

El próximo 9 de diciembre, APTRA tendrá una jornada especial en la Legislatura porteña, donde se pondrá en valor su historia y su contribución al desarrollo de la televisión, la radio y el periodismo argentino.