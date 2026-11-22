Colapinto tuvo una oportunidad para avanzar incluso antes de apagarse los semáforos. La fuga de combustible que sufrió Liam Lawson en su Racing Bulls obligó al neozelandés a largar desde los boxes, por lo que el argentino comenzó la competencia desde el octavo lugar.

El piloto de Alpine aprovechó la salida y realizó una excelente largada: superó a Gasly y también al Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, el desgaste y el sobrecalentamiento de los neumáticos le complicaron la defensa de su posición durante los primeros giros.

Lejos de resignarse, Franco consiguió recuperar terreno con una maniobra destacada: superó a los dos McLaren en una misma acción y volvió a meterse en la pelea por los puestos de privilegio.

La carrera tuvo otro momento determinante en la vuelta 19, cuando Rafael Câmara y Sergio Pérez protagonizaron un incidente que obligó a neutralizar la competencia con un Safety Car. La posterior detención en boxes no favoreció al argentino, aunque diferentes abandonos y problemas mecánicos de sus rivales le permitieron mantenerse en una posición competitiva.

Colapinto volvió a meterse entre los seis mejores de la Fórmula 1

En el tramo final, el argentino sostuvo un ritmo consistente y evitó cometer errores en un circuito que no dio respiro. Los inconvenientes de varios protagonistas también modificaron el panorama de la carrera.

El choque entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos pilotos de Ferrari, y un error de George Russell fueron algunos de los episodios que incidieron en la clasificación. Leclerc, además, recibió una penalización.

Con ese escenario, Colapinto logró sostener el sexto puesto hasta la bandera a cuadros y repitió su mejor resultado en la Fórmula 1, que había alcanzado en el Gran Premio de Canadá.

Después de la competencia, el argentino explicó las dificultades que tuvo durante el primer tramo y destacó la mejora que experimentó el auto con el cambio de neumáticos.

"El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor", explicó en declaraciones a Motorsport.

Además, valoró el resultado colectivo de Alpine y la posibilidad de volver a competir en los puestos de adelante: "Para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno".

Max Verstappen ganó en Las Vegas y Alpine festejó una gran cosecha de puntos

Mientras Colapinto celebraba su sexto puesto, Max Verstappen se llevó una nueva victoria en la temporada. El neerlandés de Red Bull tuvo una actuación sobresaliente y consiguió controlar los ataques de sus principales perseguidores.

George Russell, Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli intentaron acercarse al líder, pero no pudieron arrebatarle el primer lugar. El británico de Mercedes perdió terreno después de cometer un error en el tramo final, mientras que Antonelli sufrió un inconveniente con su monoplaza en las últimas vueltas.

Esa situación favoreció a los pilotos de McLaren, que terminaron segundo y tercero, respectivamente, y acompañaron a Verstappen en el podio.

Por su parte, Gasly también fue uno de los protagonistas de la jornada. El francés llegó a ocupar el segundo puesto y se mantuvo durante buena parte de la carrera en la lucha por los primeros lugares. Finalmente, terminó quinto, con Colapinto inmediatamente detrás.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entrará en su etapa decisiva con las dos últimas competencias del calendario, ambas en Medio Oriente.

La próxima cita será el Gran Premio de Qatar, que se disputará entre el 27 y el 29 de noviembre. La carrera principal está prevista para el domingo a las 13 (hora argentina).

El campeonato concluirá una semana después, entre el 4 y el 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi. La última competencia del año comenzará a las 10 (hora argentina).

La categoría confirmó que ambas fechas se mantendrán en el calendario pese al conflicto bélico en la región y aseguró que cuenta con las garantías de seguridad necesarias para desarrollar las competencias.