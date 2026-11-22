Lo cierto es que el futbolista luego fue trasladado a una clínica cercana para realizarse estudios complementarios y constatar su estado de salud.

A los pocos minutos y ya recuperado, el medicampista Leandro Paredes compartió una imagen desde la clínica desde una camilla y llevó tranquilidad tras lo sucedido.

"Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre", indicó el futbolista desde sus historias, quien luego se retiró del centro médico y se sumó al hotel donde se encontraba en resto del plantel a puro festejo.

Después subió otro posteo donde se refirió ya más aliviado a lo sucedido horas antes y llevando tranquilidad a los fanáticos: "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", indicó feliz por el título de Boca.

Qué pasó con Leandro Paredes después de la consagración de Boca en la Copa Sudamericana

Leandro Paredes se desamayó durante una entrevista televisiva después de la victoria de Boca frente a Atlético Mineiro por 2 a 0 con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.

El calor fue el gran protagonista de la noche en Barranqulla con más de 30 grados y los jugadores sintieron el desgaste a medida que avanzó el partido.

Paredes salió a los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo. Con el encuentro ya terminado y el plantel de Boca en pleno festejo, el capitán del equipo empezó a repasar ante las cámaras lo que había dejado la final.

Fue en ese momento, mientras daba la nota con el periodista Marcelo Benedetto, cuando se vio cómo el futbolista cayó al piso desvanecido luego de decir unas palabras sobre el partido frente a cámara.