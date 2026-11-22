Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana después de ganar la finall por 2 a 0 ante Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla, Colombia.
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El futbolista Leandro Paredes compartió un mensaje en las redes luego de desmayarse durante una entrevista tras la final entre Boca y Atlético Mineiro.
Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana después de ganar la finall por 2 a 0 ante Atlético Mineiro de Brasil en Barranquilla, Colombia.
En medio de la alegría del público y el plantel por la consagración se dio un momento de preocupación cuando Leandro Paredes, capitán del equipo, se desmayó mientras brindaba una entrevista televisiva a minutos de terminado el partido.
El futbolista se detuvo a hablar con Marcelo Benedetto para DSports para analizar el triunfo que le dio un nuevo título internacional al club después de 18 años cuando de repente se cayó desvanecido al suelo.
El periodista rápidamente se acercó a ayudarlo y varias personas también, lo que fue un momento de absoluta preocupación durante varios minutos.
Lo cierto es que el futbolista luego fue trasladado a una clínica cercana para realizarse estudios complementarios y constatar su estado de salud.
A los pocos minutos y ya recuperado, el medicampista Leandro Paredes compartió una imagen desde la clínica desde una camilla y llevó tranquilidad tras lo sucedido.
"Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre", indicó el futbolista desde sus historias, quien luego se retiró del centro médico y se sumó al hotel donde se encontraba en resto del plantel a puro festejo.
Después subió otro posteo donde se refirió ya más aliviado a lo sucedido horas antes y llevando tranquilidad a los fanáticos: "Somos campeones. Gracias a todos por los mensajes fue solo un mareo por tantas vueltas juntas", indicó feliz por el título de Boca.
Leandro Paredes se desamayó durante una entrevista televisiva después de la victoria de Boca frente a Atlético Mineiro por 2 a 0 con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel.
El calor fue el gran protagonista de la noche en Barranqulla con más de 30 grados y los jugadores sintieron el desgaste a medida que avanzó el partido.
Paredes salió a los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo. Con el encuentro ya terminado y el plantel de Boca en pleno festejo, el capitán del equipo empezó a repasar ante las cámaras lo que había dejado la final.
Fue en ese momento, mientras daba la nota con el periodista Marcelo Benedetto, cuando se vio cómo el futbolista cayó al piso desvanecido luego de decir unas palabras sobre el partido frente a cámara.