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Exclusivo A24: el furioso audio de Candela Arizaga contra Facundo Moyano por una supuesta infidelidad

La joven cuestionó al exdiputado mientras la Justicia porteña investiga si incumplió la prohibición de acercamiento. La Fiscalía secuestró cámaras de un apart hotel y analiza otros presuntos encuentros.

Candela Arizaga cuestionó a Facundo Moyano mientras intenta levantar la prohibición de acercamiento que pesa sobre el exdiputado. (Foto: archivo).

Candela Arizaga cuestionó a Facundo Moyano mientras intenta levantar la prohibición de acercamiento que pesa sobre el exdiputado. (Foto: archivo).

Un audio de Candela Arizaga, difundido por Nicolás Wiñazki en WiFi, expuso el enojo de la joven mientras la Justicia porteña investiga si Facundo Moyano incumplió la prohibición de acercamiento que pesa sobre él. En la grabación, Arizaga cuestiona al ex diputado mientras, según relata, ella intentaba gestionar junto a su abogado el levantamiento de la perimetral.

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“Yo volviéndome loca, pidiéndole a mi abogado que levante la perimetral, estoy siempre para él. ¿Y él qué hace? Tranquilito en el hotel, mientras se lleva a minas, me caga, encima lo mandan al frente. No, realmente esto me supera”, indicó Arizaga en un audio exclusivo a WiFi al atribuirle una supuesta infidelidad a Facundo Moyano.

Según información difundida en el programa, el audio se conoce mientras la Fiscalía analiza al menos cuatro presuntos encuentros entre Moyano y Arizaga pese a la restricción vigente. Dos de esos episodios habrían ocurrido en un departamento y otros dos en el sindicato de los peajes, vinculado a Moyano.

La perimetral que pesa sobre Moyano

Facundo Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La restricción continúa vigente mientras se analiza un pedido de su defensa para que sea levantada.

El expediente se inició el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga mientras corría por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La Policía de la Ciudad intervino en ese momento e interceptó a ambos. A partir de ese procedimiento comenzó una investigación en la que Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas cautelares adoptadas durante el proceso, la Fiscalía dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto.

Qué puede pasar si se confirma el incumplimiento

La situación judicial de Moyano podría complicarse si se acredita que tuvo contacto con Arizaga mientras las restricciones estaban vigentes. El abogado de la joven, Roberto Herrera, sostuvo que, si se comprueba el incumplimiento, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia a la autoridad.

El letrado también señaló que la Fiscalía podría solicitar la detención del exdiputado si se acredita que violó las medidas judiciales.

La investigación también contempla los otros presuntos encuentros entre Moyano y Arizaga. La Justicia deberá establecer si efectivamente existieron y qué alcance tuvieron dentro del expediente.

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