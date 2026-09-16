Exclusivo A24: el furioso audio de Candela Arizaga contra Facundo Moyano por una supuesta infidelidad

La perimetral que pesa sobre Moyano

Facundo Moyano tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La restricción continúa vigente mientras se analiza un pedido de su defensa para que sea levantada.

El expediente se inició el 4 de agosto, después de que se difundieran imágenes de Arizaga mientras corría por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

La Policía de la Ciudad intervino en ese momento e interceptó a ambos. A partir de ese procedimiento comenzó una investigación en la que Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto de violencia de género.

Como parte de las medidas cautelares adoptadas durante el proceso, la Fiscalía dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto.

Qué puede pasar si se confirma el incumplimiento

La situación judicial de Moyano podría complicarse si se acredita que tuvo contacto con Arizaga mientras las restricciones estaban vigentes. El abogado de la joven, Roberto Herrera, sostuvo que, si se comprueba el incumplimiento, podría abrirse una nueva investigación por desobediencia a la autoridad.

El letrado también señaló que la Fiscalía podría solicitar la detención del exdiputado si se acredita que violó las medidas judiciales.

La investigación también contempla los otros presuntos encuentros entre Moyano y Arizaga. La Justicia deberá establecer si efectivamente existieron y qué alcance tuvieron dentro del expediente.