Un auto intentó cruzar el Río Uruguay en balsa y cayó al agua: el rescate

El automóvil no se hundió inmediatamente. Según informó la empresa operadora del servicio, Barca Porto Mauá, el rodado permaneció a flote durante unos 100 metros, lo que permitió que los tripulantes de la embarcación brasileña pudieran retirar al conductor antes de que el auto quedara bajo el agua. Personas que estaban presentes en el lugar también colaboraron durante el rescate.

Rescataron al conductor antes de que el vehículo quedara sumergido

En las primeras horas posteriores al hecho circularon versiones contradictorias sobre si el vehículo había caído al río con o sin ocupantes. Sin embargo, testigos confirmaron que el conductor permanecía dentro del automóvil al momento del accidente y que pudo ser retirado antes de que el rodado desapareciera bajo el agua.

Algunas personas que presenciaron la escena señalaron que el episodio habría ocurrido por una aparente distracción durante la maniobra de embarque, aunque esa circunstancia deberá ser determinada por la investigación oficial.

Qué dijo la empresa que opera la balsa de Porto Mauá

Horas después del incidente, Barca Porto Mauá difundió un comunicado oficial en el que explicó su versión de lo ocurrido. Según la empresa, al momento del embarque se aplicaban los procedimientos de seguridad previstos: la tripulación había indicado al conductor dónde debía detenerse y el portón de seguridad permanecía cerrado y trabado.

De acuerdo con ese relato, el vehículo habría continuado avanzando, impactó contra la estructura y terminó cayendo al río Uruguay. La compañía sostuvo que la secuencia descripta no implicaría una responsabilidad de la empresa ni de la tripulación y señaló que realizó una exposición formal ante la Autoridad Marítima Argentina.

Un automóvil con patente brasileña cayó al río Uruguay cuando subía a una balsa en Porto Mauá.

Prefectura investigará cómo ocurrió la caída del vehículo

La investigación quedó en manos de la Prefectura Naval Argentina, que deberá establecer qué ocurrió durante los segundos previos al accidente.

Las actuaciones buscarán reconstruir toda la maniobra: desde el ingreso del vehículo a la plataforma de la balsa, las indicaciones recibidas por el conductor y el momento exacto en que el automóvil atravesó la zona de seguridad y cayó al agua. Por el momento, no se informaron detalles sobre posibles sanciones o responsabilidades mientras continúan las pericias.

Cómo funciona el paso fronterizo Alba Posse–Porto Mauá

El cruce internacional Alba Posse–Porto Mauá es una de las conexiones fluviales entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Río Grande do Sul.

A diferencia de otros pasos fronterizos entre Argentina y Brasil, este punto no cuenta con un puente internacional, por lo que el traslado de personas, vehículos y cargas depende de embarcaciones que navegan sobre el río Uruguay. El servicio tiene importancia para los habitantes de ambas localidades y para el intercambio comercial y turístico de la zona.

Durante este año, la balsa que opera el cruce amplió su capacidad hasta 80 pasajeros y 20 vehículos por viaje, como parte de las gestiones realizadas para mejorar el funcionamiento del paso y reducir los tiempos de espera. La actividad del servicio también depende de las condiciones del río y en distintos momentos, las autoridades debieron suspender la navegación de manera preventiva por crecidas del Uruguay.