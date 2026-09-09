Vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico

9 SEP | Nueva irrupción de aire frío en el centro y sur argentino.



A partir de este jueves 10/9, una masa de aire de origen antártico ingresará al país y provocará un marcado descenso de temperaturas pic.twitter.com/PTjr7Utv84 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 9, 2026

Según el pronóstico del SMN, la máxima alcanzará los 13 °C, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Por el momento, no se esperan tormentas durante la jornada. De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana frío, con temperaturas considerablemente inferiores a los 20 grados previstos para este jueves.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará cada día

Jueves 10 de septiembre: la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima llegará a los 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y existe un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada.

Viernes 11 de septiembre: comenzará a sentirse el cambio de tiempo. Se esperan 11 °C de mínima y 17 °C de máxima, con cielo nublado y una baja probabilidad de lluvias. También podrían registrarse ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.

Sábado 12 de septiembre: será una de las jornadas más frías, con 8 °C de mínima y apenas 12 °C de máxima. El cielo estará mayormente nublado, habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo 13 de septiembre: será la mañana más fría del período, con una mínima prevista de 6 °C y una máxima de 13 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan tormentas.

Así, después de alcanzar los 20 °C este jueves, la temperatura máxima podría desplomarse hasta los 12 °C el sábado, mientras que el domingo comenzaría con apenas 6 °C.