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Vuelve el frío a Buenos Aires: cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional publicó su nuevo anuncio del tiempo para los próximos días en el AMBA y reveló cuánto durarán las bajas temperaturas.

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Cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico. (Foto: archivo)

Cuándo baja la temperatura y qué dice el pronóstico. (Foto: archivo)

El frío volverá a sentirse con fuerza en Buenos Aires durante los próximos días. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anticipó un marcado descenso de las temperaturas hacia el fin de semana, con mínimas que podrían llegar a los 6 grados.

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Luego de jornadas con registros más templados, el cambio comenzará a percibirse desde este viernes y se profundizará durante el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre.

De acuerdo con el organismo, para el sábado se espera una temperatura mínima de 8 °C y una máxima de apenas 12 °C, por lo que la amplitud térmica será muy reducida. El cielo permanecerá mayormente nublado y habrá una baja probabilidad de precipitaciones, estimada en un 10%.

Además, otro de los protagonistas será el viento: se esperan ráfagas del sector sudeste que podrían alcanzar los 50 km/h durante la jornada. El descenso de temperatura se profundizará durante el domingo 13 de septiembre, cuando el termómetro podría marcar apenas 6 °C de mínima.

Según el pronóstico del SMN, la máxima alcanzará los 13 °C, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Por el momento, no se esperan tormentas durante la jornada. De esta manera, el AMBA tendrá un fin de semana frío, con temperaturas considerablemente inferiores a los 20 grados previstos para este jueves.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires: cómo estará cada día

Jueves 10 de septiembre: la temperatura mínima será de 11 °C y la máxima llegará a los 20 °C. El cielo estará parcialmente nublado durante gran parte de la jornada y existe un 10% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada.

Viernes 11 de septiembre: comenzará a sentirse el cambio de tiempo. Se esperan 11 °C de mínima y 17 °C de máxima, con cielo nublado y una baja probabilidad de lluvias. También podrían registrarse ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h.

Sábado 12 de septiembre: será una de las jornadas más frías, con 8 °C de mínima y apenas 12 °C de máxima. El cielo estará mayormente nublado, habrá un 10% de probabilidad de precipitaciones y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Domingo 13 de septiembre: será la mañana más fría del período, con una mínima prevista de 6 °C y una máxima de 13 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y no se esperan tormentas.

Así, después de alcanzar los 20 °C este jueves, la temperatura máxima podría desplomarse hasta los 12 °C el sábado, mientras que el domingo comenzaría con apenas 6 °C.

En pocas palabras

  • Vuelve el frío: El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el pronóstico para el AMBA.
  • Temperaturas bajas: Se esperan mínimas de hasta 6 grados hacia el fin de semana.
  • Pronóstico detallado: El frío se sentirá desde el viernes y se profundizará el sábado y domingo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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