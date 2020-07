¿Qué es un brote psicótico?

Definición, causas, síntomas y tratamientos de esta patología.

¿Qué es un brote psicótico? Este episodio es una ruptura que sufre una persona sobre la realidad durante un determinado tiempo. A lo largo de ese periodo, no se puede distinguir si lo que está sucediendo es verídico o ficticio. Imágenes y pensamiento aparecen en la mente como auténticos y suelen ser de carácter destructivos: la persona puede escuchar voces en su interior que lo lleven al suicidio o hacerle pensar que todo el mundo quiere atacarlo o está en su contra.

Es muy importante comprender qué es un brote psicótico para detectarlo como entorno de la persona o protagonista del suceso y buscar ayuda lo antes posible ante cualquier sospecha.

Quiénes pueden sufrirlo

En los casos más comunes suele manifestarse en personas paranoicas o fóbicas, alucinaciones, delirios, gran ansiedad. Un episodio puede poner en peligro tanto la vida de quien lo padece como la de su entorno.

"Un brote psicótico puede desencadenarse por diferentes razones y numerosas enfermedades: pueden darse en la adolescencia; por consumo de drogas; por depresión aguda; epilepsia; traumatismo o tumor cerebral, o incluso por estrés", explica a el doctor Néstor Marchant, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP).

Si bien exige una predisposición genética y ambiental, el brote psicótico puede darse en la adolescencia ya que es un periodo en que la persona se está desarrollando por lo cual debe asumir nuevas emociones, cambios en el cuerpo y darles un significado. Luego, situaciones de estrés, grandes traumas o cantidades de responsabilidades pueden canalizar este brote.

Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras causas de enfermedad en el mundo.

Síntomas

Existen ciertas señales que, se dan en simultáneo y pueden indicar un posible brote psicótico:

Aislamiento social: la persona del de relacionarse, ir al trabajo o a la escuela.

Modifica sus hábitos o descuida su forma de vestir.

Comunica o manifiesta ideas extrañas que no tiene relación con la realidad.

Durante el brote psicótico, la persona puede llegar a sufrir delirios o paranoia hasta alucinaciones típicas de la esquizofrenia. Estos son los dos elementos que hacen que una persona perciba cosa que no suceden al igual que oiga, escuche o vea cosas que no existen. Esta condición da percepciones falsas de la realidad.

Dependiendo del caso, el brote inducido por ejemplo por sustancias puede aparecer una única vez y no repetirse. En otros casos pueden ocurrir con frecuencia.

Un primer brote psicótico es aterrador tanto para la persona que lo presenta dice en el blog de Child Org, Michael Birnbaum psiquiatra de niños y adolescentes. Ninguno entiende lo que está sucediendo: “La conducta puede cambiar drásticamente de forma muy escalofriante. La gente deja de comunicarse de la misma forma. La forma en que usan las palabras y oraciones para expresar lo que están pensando se vuelve totalmente desorganizada”.

Tratamiento

Este trastorno está catalogado como grave por lo cual es importante que se acuda a un tratamiento de forma inmediata. La terapia es útil para proporcionar un diagnóstico, información y apoyo al paciente. En esta instancia es importante determinar la causa del brote y rastrear algún familiar que haya tenido un historial similar.

De igual modo, la persona suele ser derribada a un psiquiatra en el caso de requerir la ingesta de algún fármaco. Estos son útiles para estabilizar al paciente cuando no puede hacerlo por sí mismo.

Los profesionales afirmar que es de vital importancia para el éxito del tratamiento que la familia del paciente esté presente desde el acompañamiento, contención y también control.

Salud Mental en Argentina

Desde la Secretaría de Gobierno de Salud se propone un modelo de atenciom que aborde efectivamente los problemas de salud mental de nuestro país, que sea acorde a los lineamientos de los organismos internacionales y a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y que sea respetuoso y promotor de los derechos de las personas, familias y comunidades, en pos del efectivo y real acceso a las prestaciones de salud mental.

La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones aconseja que existen medidas básicas que deben acompañar todo el proceso de atención:

Brindar una atención digna, receptiva y humanitaria.

- Atender la urgencia prontamente para disminuir y/o evitar el sufrimiento de la persona en crisis.

- Garantizar condiciones de cuidado esenciales tales como no dejar a la persona sola. Garantizar el acompañamiento por parte del equipo de salud y/o referentes vinculares.

- No dejar al alcance elementos potencialmente riesgosos (armas, bisturí, elementos corto punzantes, medicamentos, etc.) y asegurarse de que no tenga consigo dichos elementos. Evitar cercanías con puertas y ventanas.

- Si el riesgo de violencia es elevado, el encuentro será con la puerta abierta y con eventual acompañamiento y/o colaboración de otras personas (equipo de salud, acompañantes, personal de seguridad).

- Disponer del tiempo necesario para la atención.

- Disponer de ser posible de un ambiente de privacidad / intimidad.

-Asegurar una comunicación clara, comprensiva y sensible a las diferencias de edad, género, cultura e idioma.

- Generar un vínculo de confianza con el paciente.