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El polémico comentario de Santiago del Moro a Marley que casi nadie notó en los Premios Martín Fierro 2026

Un comentario de Santiago del Moro a Marley en los Premios Martín Fierro 2026 desató polémica y confirmó la interna.

19 may 2026, 20:16
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santiago del moro y marley
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En Sálvese quien pueda (América TV), Martín Salwe sorprendió al revelar un detalle que pasó inadvertido en los Premios Martín Fierro 2026: un comentario de Santiago del Moro hacia Marley que, según él, deja en evidencia la tensión entre ambos conductores.

"Del Moro contestó a cada una de las polémicas de lo que se habló toda la semana de él, de los Martín Fierro, de Ventura, de Ángel de Brito. Me preguntó a mí si estaba enojada porque no gané. De todo lo que se habla en todos los programas. Y eso es conducir. Hizo eco de todo. Porque sabe todo, es vivo y busca los climas. Aparte la rompieron en el rating", comentó la conductora Yanina Latorre.

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Sin embargo, Salwe fue tajante: "Del Moro pudo todo menos disimular su bronca con Marley". Ante la consulta de Yanina sobre si el gesto había sido genuino, respondió: "No, y se le escapó al final un comentario... Marley le dice: 'Vamos a ir de viaje juntos'. Y le dice: 'Sí, a la luna'".

"Es como, a la mierda vamos a ir juntos", remarcó Salwe, dejando claro que para él el comentario fue un desliz cargado de ironía. Yanina cerró la discusión con una frase contundente: "No lo puede ni ver a Marley".

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Cómo fue el gesto de Santiago del Moro con Marley en los Martín Fierro 2026 tras la polémica

La gala de los Premios Martín Fierro 2026, dedicada a reconocer lo mejor de la televisión argentina, tuvo un instante inesperado que se convirtió en tema de conversación: Santiago del Moro realizó un gesto directo hacia Marley, en medio de los rumores sobre su vínculo personal.

"Hola, Georgi (por Bararossa)", lanzó Del Moro mientras la cámara recorría a los invitados. E inmediatamente, con tono irónico, agregó: "Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley".

El comentario no pasó inadvertido, ya que días antes Florencia Peña había señalado que Del Moro evitaba saludar a Marley, lo que alimentó las versiones de un posible distanciamiento entre ambos conductores.

Lo curioso es que Marley había anticipado la escena en una entrevista previa a la gala, asegurando que seguramente Del Moro lo saludaría frente a todos para despejar cualquier duda. Y así ocurrió, en un gesto que buscó cerrar especulaciones y dejar en claro que entre ellos no hay conflicto.

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