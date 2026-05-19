El polémico comentario de Santiago del Moro a Marley que casi nadie notó en los Premios Martín Fierro 2026

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Cómo fue el gesto de Santiago del Moro con Marley en los Martín Fierro 2026 tras la polémica

La gala de los Premios Martín Fierro 2026, dedicada a reconocer lo mejor de la televisión argentina, tuvo un instante inesperado que se convirtió en tema de conversación: Santiago del Moro realizó un gesto directo hacia Marley, en medio de los rumores sobre su vínculo personal.

"Hola, Georgi (por Bararossa)", lanzó Del Moro mientras la cámara recorría a los invitados. E inmediatamente, con tono irónico, agregó: "Pará que lo vi a entrar a Marley. Lo saludo que después dicen que no saludo a Marley".

El comentario no pasó inadvertido, ya que días antes Florencia Peña había señalado que Del Moro evitaba saludar a Marley, lo que alimentó las versiones de un posible distanciamiento entre ambos conductores.

Lo curioso es que Marley había anticipado la escena en una entrevista previa a la gala, asegurando que seguramente Del Moro lo saludaría frente a todos para despejar cualquier duda. Y así ocurrió, en un gesto que buscó cerrar especulaciones y dejar en claro que entre ellos no hay conflicto.