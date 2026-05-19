Frente polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana

Pero el pico de la ola polar llegará el jueves. La circulación de aire frío persistirá durante gran parte de la jornada y dejará temperaturas muy bajas para esta época del año. Las mínimas se ubicarían cerca de los 5°C y las máximas no superarían los 14°C.

El jueves y el viernes se esperan días sin lluvias y con buen tiempo, aunque las nubes van a estar más presentes y eso hará que no suba tanto la temperatura durante las horas de sol. El viento del este contribuirá a sostener un ambiente fresco y húmedo hacia el final de la semana.

¿Qué posibilidad hay de que nieve?

El pronóstico extendido de la entidad oficial indica que, por el momento, las probabilidades de presenciar una nevada en el corto plazo son bajas. Los especialistas explican que el pulso actual es de aire frío y seco, lo que garantiza estabilidad y cielos despejados.

Asimismo, los técnicos del servicio recuerdan que se requiere que la temperatura en todas las capas de la atmósfera perfore los cero grados. Si bien el termómetro marcará valores muy bajos en la superficie, el perfil atmosférico actual no reúne todos los requisitos concurrentes.

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De esta manera, aunque se reviva el recuerdo de la histórica nevada del 2007, el reporte actual solo no prevee un fenómeno así.