Frente polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que provocará temperaturas invernales, mañanas heladas y tardes frescas.
Una ola de aire frío avanzó al inicio de la semana sobre Buenos Aires y dejará jornadas con temperaturas más típicas de junio y julio que de mayo.
Frío polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana y cuándo vuelve a bajar fuerte la temperatura(Foto: archivo)
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que provocará temperaturas invernales, mañanas heladas y tardes frescas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día más frío será el jueves, cuando la máxima apenas alcanzaría los 14°C y la sensación térmica podría ubicarse todavía más abajo por la persistencia del viento del sur.
Durante este martes las condiciones se mantendrán estables, con cielos despejados y aire seco. Sin embargo, las temperaturas comenzaron bajas, especialmente durante las primeras horas del día. Para el martes se espera la tarde más templada de la semana, con una máxima cercana a los 19°C y una mínima de alrededor de 5°C.
A mitad de semana volverá a reforzarse el frío. El miércoles ingresará un nuevo frente frío sobre el centro del país que hará descender nuevamente las temperaturas. Ese día la máxima rondaría los 16°C y el viento sur volverá a intensificar la sensación de frío en el AMBA.
Pero el pico de la ola polar llegará el jueves. La circulación de aire frío persistirá durante gran parte de la jornada y dejará temperaturas muy bajas para esta época del año. Las mínimas se ubicarían cerca de los 5°C y las máximas no superarían los 14°C.
El jueves y el viernes se esperan días sin lluvias y con buen tiempo, aunque las nubes van a estar más presentes y eso hará que no suba tanto la temperatura durante las horas de sol. El viento del este contribuirá a sostener un ambiente fresco y húmedo hacia el final de la semana.
El pronóstico extendido de la entidad oficial indica que, por el momento, las probabilidades de presenciar una nevada en el corto plazo son bajas. Los especialistas explican que el pulso actual es de aire frío y seco, lo que garantiza estabilidad y cielos despejados.
Asimismo, los técnicos del servicio recuerdan que se requiere que la temperatura en todas las capas de la atmósfera perfore los cero grados. Si bien el termómetro marcará valores muy bajos en la superficie, el perfil atmosférico actual no reúne todos los requisitos concurrentes.
De esta manera, aunque se reviva el recuerdo de la histórica nevada del 2007, el reporte actual solo no prevee un fenómeno así.