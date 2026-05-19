En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Frío
Clima
Pronóstico del tiempo

Frente polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana

Una ola de aire frío avanzó al inicio de la semana sobre Buenos Aires y dejará jornadas con temperaturas más típicas de junio y julio que de mayo.

Banner Seguinos en google DESK
Frío polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana y cuándo vuelve a bajar fuerte la temperatura(Foto: archivo)

Frío polar en el AMBA: cuál será el día más frío de la semana y cuándo vuelve a bajar fuerte la temperatura(Foto: archivo)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el ingreso de una masa de aire frío de origen polar que provocará temperaturas invernales, mañanas heladas y tardes frescas.

Leé también Cómo estará el tiempo el fin de semana en el AMBA: ¿vuelve la lluvia?
Alerta amarilla por frío extremo en Buenos Aires y varias provincias: cuáles afecta. (Foto: archivo)

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el día más frío será el jueves, cuando la máxima apenas alcanzaría los 14°C y la sensación térmica podría ubicarse todavía más abajo por la persistencia del viento del sur.

clima caba

Durante este martes las condiciones se mantendrán estables, con cielos despejados y aire seco. Sin embargo, las temperaturas comenzaron bajas, especialmente durante las primeras horas del día. Para el martes se espera la tarde más templada de la semana, con una máxima cercana a los 19°C y una mínima de alrededor de 5°C.

A mitad de semana volverá a reforzarse el frío. El miércoles ingresará un nuevo frente frío sobre el centro del país que hará descender nuevamente las temperaturas. Ese día la máxima rondaría los 16°C y el viento sur volverá a intensificar la sensación de frío en el AMBA.

Pero el pico de la ola polar llegará el jueves. La circulación de aire frío persistirá durante gran parte de la jornada y dejará temperaturas muy bajas para esta época del año. Las mínimas se ubicarían cerca de los 5°C y las máximas no superarían los 14°C.

El jueves y el viernes se esperan días sin lluvias y con buen tiempo, aunque las nubes van a estar más presentes y eso hará que no suba tanto la temperatura durante las horas de sol. El viento del este contribuirá a sostener un ambiente fresco y húmedo hacia el final de la semana.

¿Qué posibilidad hay de que nieve?

El pronóstico extendido de la entidad oficial indica que, por el momento, las probabilidades de presenciar una nevada en el corto plazo son bajas. Los especialistas explican que el pulso actual es de aire frío y seco, lo que garantiza estabilidad y cielos despejados.

Asimismo, los técnicos del servicio recuerdan que se requiere que la temperatura en todas las capas de la atmósfera perfore los cero grados. Si bien el termómetro marcará valores muy bajos en la superficie, el perfil atmosférico actual no reúne todos los requisitos concurrentes.

nieve an buenos aires.jpg

De esta manera, aunque se reviva el recuerdo de la histórica nevada del 2007, el reporte actual solo no prevee un fenómeno así.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Frío Clima Tiempo Pronóstico del tiempo
Notas relacionadas
Pronóstico para el AMBA: mañanas heladas y tardes frescas antes del fin de semana largo
Aumentaron los boletos de colectivos y trenes en el AMBA: cómo quedaron las tarifas
Buenos Aires entra en una semana helada: cuándo será el día más frío

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar