Qué pasará en octubre según el astrólogo que predijo el resultado de las PASO

En relación a las recientes negociaciones para ingresar al BRICS, sostuvo que "no era un buen momento para arrancar con eso" ya que "hay un tema de liderazgo. Si no sabés a dónde vas, no sabés si hay viento a favor".

Por otro lado, consultado sobre qué pasará el 10 de diciembre, el astrólogo sostuvo que "en la carta natal de Argentina, al 10 de diciembre, está el planeta Neptuno, el dios de las profundidades del mar, es como que los líderes terminan perdidos como en el fondo del mar".

"Si ven todos los Presidentes que juraron el 10 de diciembre, hay que ver cómo les fue el último año", argumentó, y mencionó dos ejemplos que no juraron ese día y "les fue bien" en su último año: Carlos Menem, que juró en julio de 1989, y Néstor Kirchner, que prestó juramento el 25 de mayo de 2003.

Astrología y el futuro político del país

"Este año, el 10 de diciembre el sol va a estar con Marte, el planeta de la guerra. El que ocupe el sillón de Rivadavia va a ser un verdadero líder, lo va a intentar", argumentó.

Y agregó: "Este año hay luna en escorpio, que es un significador del pueblo y no es la mejor posición para la luna".

Sobre este punto, explicó: "La luna busca estabilidad y en Escorpio hay crisis (...) la fotografía es de un pueblo golpeado".

Y afirmó: "El eclipse del 14 de octubre es peligroso porque está muy cerca Marte y la guerra".

Sobre cómo va a ser el año que viene, auguró: "Argentina mostraría mejores indicadores en el mundo. El país viene en un ciclo bastante oscuro (...) podríamos pensar que en ese tiempo podría aflojar la situación".