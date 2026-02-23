Terrible episodio: Andrea Taboada denunció que fue atacada por un perro y golpeada por su dueña

Andrea Taboada

Cómo está Andrea Taboada tras ser atacada por un perro

Luego apareció el marido con el animal. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga ”, describió. “Yo sangrando, un desastre”, agregó. También pidió la documentación del perro, pero le respondieron que no la tenían. “Era todo un delirio, no te puedo explicar”, señaló.

“Se sentaron a tomar mate y… yo chorreaba de sangre”, detalló sobre el feo momento. Además, denunció insultos y definió la situación como de “impunidad total”, ya que nadie la asistió tras el ataque y tuvo que dejar la situación en manos del abogado Fernando Burlando.

En la denuncia, se manifiesta que el hecho ocurrió en la bajada de la calle 47, cerca del faro y la garita A16. Tras ser atendida en una salita, recibió la vacuna antitetánica y antibióticos. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, cerró Taboada.