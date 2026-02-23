Terrible episodio: Andrea Taboada denunció que fue atacada por un perro y golpeada por su dueña
Andrea Taboada sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que un perro la mordió en Mar Azul en medio de una discusión con los dueños. Los detalles.
23 feb 2026, 08:24
Andrea Taboada denunció en las últimas horas que fue mordida por un perro sin bozal y golpeada por una mujer en medio de una discusión con una familia en la playa de Mar Azul.
Todo quedó registrado en una denuncia policial en Villa Gesell, y la propia periodista y panelista compartió imágenes de la herida y su ropa rota.
Según detalló, el hecho ocurrió el domingo por la tarde mientras armaba una carpa junto a amigos en una zona poco concurrida. “No había casi nadie, estaba buenísima”, recordó en diálogo con el portal Pronto. En ese momento, una familia le advirtió: “Miren que nosotros tenemos un perro peligroso”.
Angustiada por el momento que le tocaba vivir, Taboada respondió: “Si vos tenés un perro peligroso, ponele un bozal. Venís a una playa pública, ponele un bozal”. La discusión llegó a su máxima tensión cuando la mujer la enfrentó: “Yo estaba con mi perrita en los brazos y la mina me dijo: ‘¿Qué me dijiste?’”. Según indicó, recibió una cachetada y reaccionó de la misma manera.
Cómo está Andrea Taboada tras ser atacada por un perro
Luego apareció el marido con el animal. “Viene de atrás y me mordió toda la nalga ”, describió. “Yo sangrando, un desastre”, agregó. También pidió la documentación del perro, pero le respondieron que no la tenían. “Era todo un delirio, no te puedo explicar”, señaló.
“Se sentaron a tomar mate y… yo chorreaba de sangre”, detalló sobre el feo momento. Además, denunció insultos y definió la situación como de “impunidad total”, ya que nadie la asistió tras el ataque y tuvo que dejar la situación en manos del abogado Fernando Burlando.
En la denuncia, se manifiesta que el hecho ocurrió en la bajada de la calle 47, cerca del faro y la garita A16. Tras ser atendida en una salita, recibió la vacuna antitetánica y antibióticos. “Tengo todo hinchado, moretoneado”, cerró Taboada.