La indignación de Roña Castro con Wanda Nara por la promesa que no cumplió tras su paso por MasterChef

Tras convertirse en el primer eliminado en MasterChef Celebrity, Roña Castro decidió hablar sin filtro y apuntó directamente contra la producción… y contra Wanda Nara.
El primer eliminado de MasterChef Celebrity, Roña Castro, apuntó contra Wanda Nara y reveló cómo quedó en deuda con su compromiso solidario.
La confesión llegó en el programa Más que Sinvergüenzas (El Nueve), donde Castro se animó a contar lo que le dejó la experiencia televisiva. Y lo hizo con frases que sorprendieron: “No necesito de esa exposición. Estuve como tres meses para cobrar una vez que salí de ahí. Ya me pagaron, era un millón por semana pero no era guita. Hago otras cosas. Tengo un monólogo del campeón del pueblo, tengo un programa deportivo, y muchas cosas. ¿Política? Nada pero seguramente me meta. Me encantaría”.
Pero lo más fuerte no fue su crítica al sueldo, sino la interna que reveló sobre la ayuda social. Castro, que sostiene una red de comedores y merenderos, explicó: “Me gustaría para ayudar a la gente que más necesita. Tengo 14 comedores y 9 merenderos. Son 4 nuestros y 10 que abastecemos. Les doy la mercadería. Teníamos 2100 personas hace dos años y ahora son 6400. Yo abastezco con alimentos no perecederos y me ayuda la provincia de Buenos Aires”.
En ese momento, la periodista Luciana Elbusto le preguntó: “Sabiendo todo eso, ¿en algún momento se ofreció para ayudar?”. La respuesta del Roña fue directa y dejó expuesta a Wanda: “Ella me dijo que sí, que esto y lo otro. Cuando está la luz roja está todo espectacular. Prometen”.
El relato continuó con más detalles: “La llamé, le mandé mensajes… . Ella me dijo: 'Te voy a ayudar, llamame'. La llamé y mandé mensajes pero nunca me contestó. Los del jurado me dijeron lo mismo y nunca. Yo no quiero pantalla, por suerte hice mi carrera y de todo. Ahora ayudo acá y a las provincias”.
Los tres recitales consecutivos de Bad Bunny en Argentina, realizados los días 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate, hicieron vibrar a miles de seguidores en el marco de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. La seguidilla de shows fue uno de los eventos musicales más esperados del verano porteño.
Entre los asistentes se destacaron varias figuras del espectáculo. En la última función, el domingo 15, se hicieron presentes Nicki Nicole, Lali Espósito y Wanda Nara, quienes disfrutaron del show desde un sector privilegiado.
Las imágenes de las artistas en la famosa “casita” de Bad Bunny -el espacio que el cantante suele destinar para recibir a personalidades en cada país que visita- captaron la atención del público y se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Lo cierto es que en TikTok comenzó a circular un video tomado por un espectador donde se observa un momento incómodo: el ninguneo del cantante a Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aparece con un gorro piluso y su celular en la mano, lista para una selfie, mientras se la ve hablándole al artista para lograr la foto.
Sin embargo, el puertorriqueño, al mirarla, decidió continuar saludando al resto de los presentes y seguir con el recital sin detenerse, lo que generó comentarios inmediatos.
En el video viral se remarca: "Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba", acompañado de emojis de risa que subrayan el instante en que el cantante no accedió al pedido de la mediática.
La repercusión fue enorme y el clip se multiplicó en distintas plataformas. Entre las reacciones más fuertes estuvo la de Alex Caniggia, quien mantiene un enfrentamiento con Wanda. Desde su cuenta en X lanzó un comentario filoso: "Señora ya está grande para esas boludeces, Tenés más hambre que tribu de Angola... Aunque mirándola bien podría hacer un programa de niños que se llame la vaca Lola!!!", escribió con ironía.