La indignación de Roña Castro con Wanda Nara por la promesa que no cumplió tras su paso por MasterChef

El relato continuó con más detalles: “La llamé, le mandé mensajes… . Ella me dijo: 'Te voy a ayudar, llamame'. La llamé y mandé mensajes pero nunca me contestó. Los del jurado me dijeron lo mismo y nunca. Yo no quiero pantalla, por suerte hice mi carrera y de todo. Ahora ayudo acá y a las provincias”.

Embed

Cómo es el fuerte video que se filtró del ninguneo de Bad Bunny a Wanda Nara en pleno show

Los tres recitales consecutivos de Bad Bunny en Argentina, realizados los días 13, 14 y 15 de febrero en el estadio de River Plate, hicieron vibrar a miles de seguidores en el marco de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. La seguidilla de shows fue uno de los eventos musicales más esperados del verano porteño.

Entre los asistentes se destacaron varias figuras del espectáculo. En la última función, el domingo 15, se hicieron presentes Nicki Nicole, Lali Espósito y Wanda Nara, quienes disfrutaron del show desde un sector privilegiado.

Las imágenes de las artistas en la famosa “casita” de Bad Bunny -el espacio que el cantante suele destinar para recibir a personalidades en cada país que visita- captaron la atención del público y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Lo cierto es que en TikTok comenzó a circular un video tomado por un espectador donde se observa un momento incómodo: el ninguneo del cantante a Wanda Nara. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) aparece con un gorro piluso y su celular en la mano, lista para una selfie, mientras se la ve hablándole al artista para lograr la foto.

Sin embargo, el puertorriqueño, al mirarla, decidió continuar saludando al resto de los presentes y seguir con el recital sin detenerse, lo que generó comentarios inmediatos.

En el video viral se remarca: "Acá vemos como Wanda le pide una foto y ni bola le daba", acompañado de emojis de risa que subrayan el instante en que el cantante no accedió al pedido de la mediática.

La repercusión fue enorme y el clip se multiplicó en distintas plataformas. Entre las reacciones más fuertes estuvo la de Alex Caniggia, quien mantiene un enfrentamiento con Wanda. Desde su cuenta en X lanzó un comentario filoso: "Señora ya está grande para esas boludeces, Tenés más hambre que tribu de Angola... Aunque mirándola bien podría hacer un programa de niños que se llame la vaca Lola!!!", escribió con ironía.