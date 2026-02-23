Desempleo ANSES con aumento: así quedaron los valores tras el cambio del salario mínimo

Para iniciar el trámite es obligatorio contar con un período mínimo de aportes previos. La cantidad de meses exigidos varía según se trate de trabajadores permanentes o eventuales, pero en todos los casos deben existir contribuciones formales a la seguridad social.

La duración del beneficio también está atada a la historia laboral: cuanto mayor sea la cantidad de meses trabajados y aportados, más tiempo se podrá cobrar.

Mientras se percibe la prestación, el beneficiario mantiene:

El derecho a Asignaciones Familiares .

La cobertura de la obra social .

El cómputo del período como antigüedad previsional para la futura jubilación.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero de 2026

El monto se calcula tomando como base el SMVM vigente y el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido.

Con el nuevo valor del salario mínimo, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: equivalente al 50% del SMVM.

Monto máximo: equivalente al 100% del SMVM.

De todos modos, el importe final es individual y depende de los ingresos previos y de los aportes registrados, ya que el organismo realiza un cálculo personalizado según la historia laboral de cada solicitante.

Cuántos meses se cobra la prestación

La ayuda no es permanente. Se otorga por un período determinado que puede ir, en líneas generales, de 2 a 12 meses, de acuerdo con la cantidad de meses trabajados con aportes en los años previos al despido.

ANSES_Pago

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta tiempo del total de meses a cobrar.

La documentación necesaria incluye:

DNI.

Telegrama de despido o comprobante de finalización del contrato.

Constancias de aportes, en caso de ser requeridas.

La gestión puede realizarse de dos formas:

Online

A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial de ANSES.

Presencial

Con turno previo en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para el cobro del beneficio.

Cuándo paga ANSES la Prestación por Desempleo en febrero de 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI, como ocurre con el resto de las prestaciones.

Para este mes, las acreditaciones se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Desde el organismo recomiendan consultar el cronograma oficial para conocer la fecha exacta, ya que puede haber modificaciones por feriados o cuestiones operativas.