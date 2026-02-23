Desempleo ANSES con aumento: así quedaron los valores tras el cambio del salario mínimo
La actualización del Salario Mínimo impactó en los montos del beneficio para trabajadores despedidos sin causa. Cuáles son los nuevos valores, quiénes pueden acceder, cuánto tiempo se cobra y cómo iniciar el trámite dentro del plazo de 90 días en la ANSES.
Desempleo ANSES con aumento: así quedaron los valores tras el cambio del salario mínimo
La Prestación por Desempleo que paga la ANSES es una asistencia económica destinada a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa justificada o por finalización de contrato. En medio de un escenario económico complejo, este ingreso funciona como un respaldo temporario mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.
El beneficio alcanza a quienes se desempeñaban en relación de dependencia bajo la Ley de Contrato de Trabajo y cumplen con los requisitos mínimos de aportes establecidos por la normativa vigente.
Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en febrero de 2026, también se modificaron los valores mínimo y máximo que puede cobrar cada beneficiario.
Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo
La ayuda está dirigida exclusivamente a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa o cuyo vínculo laboral haya finalizado.
Para iniciar el trámite es obligatorio contar con un período mínimo de aportes previos. La cantidad de meses exigidos varía según se trate de trabajadores permanentes o eventuales, pero en todos los casos deben existir contribuciones formales a la seguridad social.
La duración del beneficio también está atada a la historia laboral: cuanto mayor sea la cantidad de meses trabajados y aportados, más tiempo se podrá cobrar.
Mientras se percibe la prestación, el beneficiario mantiene:
El derecho a Asignaciones Familiares.
La cobertura de la obra social.
El cómputo del período como antigüedad previsional para la futura jubilación.
Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en febrero de 2026
El monto se calcula tomando como base el SMVM vigente y el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido.
Con el nuevo valor del salario mínimo, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:
Monto mínimo: equivalente al 50% del SMVM.
Monto máximo: equivalente al 100% del SMVM.
De todos modos, el importe final es individual y depende de los ingresos previos y de los aportes registrados, ya que el organismo realiza un cálculo personalizado según la historia laboral de cada solicitante.
Cuántos meses se cobra la prestación
La ayuda no es permanente. Se otorga por un período determinado que puede ir, en líneas generales, de 2 a 12 meses, de acuerdo con la cantidad de meses trabajados con aportes en los años previos al despido.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta tiempo del total de meses a cobrar.
La documentación necesaria incluye:
DNI.
Telegrama de despido o comprobante de finalización del contrato.
Constancias de aportes, en caso de ser requeridas.
La gestión puede realizarse de dos formas:
Online
A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial de ANSES.
Presencial
Con turno previo en una oficina del organismo.
Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para el cobro del beneficio.
Cuándo paga ANSES la Prestación por Desempleo en febrero de 2026
El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI, como ocurre con el resto de las prestaciones.
Para este mes, las acreditaciones se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Desde el organismo recomiendan consultar el cronograma oficial para conocer la fecha exacta, ya que puede haber modificaciones por feriados o cuestiones operativas.