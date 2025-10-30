Quiénes son las personalidades argentinas más influyentes en redes sociales. 

FSMNPNC4SVABJJG3XQEUEXELTE

Por su parte, sorprende, en particular, la presencia de Jorge Lanata, fallecido a fines de 2024, que mantiene un alto nivel de menciones y visualizaciones gracias al impacto de su programa Periodismo Para Todos (PPT) en YouTube, que supera el millón de suscriptores.

Creadores libertarios y nuevos influencers políticos

El informe señala un crecimiento del contenido político en redes, con fuerte protagonismo del sector libertario. En ese contexto, Alejandro Fantino, fundador de Neura Media, se ubica entre los cinco primeros del ranking. También aparecen Mate con Mote y Tipito Enojado, dos referentes en TikTok y YouTube que atraen audiencias jóvenes y promueven debates ideológicos de tono conservador y liberal.

Otro nombre mencionado es Manuel Adorni, vocero presidencial, quien figura entre los comunicadores con mayor alcance y engagement digital del último año.

feinmannjpg Feinmann, se destaca en X con 1.1 millones de seguidores.

De las 15 figuras más mencionadas en las plataformas analizadas, 14 son hombres. Solo Yanina Latorre, enfocada en contenidos de espectáculos y farándula, logró ingresar al ranking. Este dato evidencia la brecha de género que aún predomina en el ecosistema informativo digital y la fuerte presencia masculina en los espacios de opinión política y actualidad.

Qué redes usan los argentinos para informarse

El informe del Reuters Institute también revela cuáles son las plataformas más utilizadas para consumir noticias en Argentina:

Facebook: sigue siendo la más usada para informarse (38% para noticias, 62% de uso general).

sigue siendo la más usada para informarse (38% para noticias, 62% de uso general). Instagram: segunda en preferencia (35% y 61%).

segunda en preferencia (35% y 61%). YouTube: 28% para noticias y 65% de uso general.

28% para noticias y 65% de uso general. WhatsApp: mantiene su popularidad como medio de comunicación, aunque pierde peso como fuente informativa.

mantiene su popularidad como medio de comunicación, aunque pierde peso como fuente informativa. TikTok: crece con fuerza entre adolescentes y jóvenes adultos, consolidándose como espacio de debate político y difusión de voces libertarias.

milei anuncio Milei supera los 6 millones de seguidores en Instagram y casi 4 millones en X.

Medios y nuevas figuras: un mapa en transformación

El estudio también analizó los medios digitales más referenciados: TN, La Nación, Infobae, C5N, Telefe, Crónica y Clarín lideran el ranking. Otros medios con alto alcance que incluyen son A24 online y TV Pública online.

El informe concluye que el panorama actual muestra una convergencia entre medios tradicionales y nuevos creadores digitales, donde la política, la inmediatez y la exposición personal definen un paisaje comunicacional en constante cambio.