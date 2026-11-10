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El sorpresivo momento que emocionó a Jimena Barón cuando descubrió dónde estaba su hijo Arturo

La actriz Jimena Barón sorprendió al compartir una tierna escena protagonizada por su hijo menor. Aquí, las imágenes de Arturo que despertaron una ola de ternura en las redes sociales.

10 nov 2026, 12:39
El sorpresivo momento que emocionó a Jimena Barón cuando descubrió dónde estaba su hijo Arturo

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Jimena Barón volvió a enternecer a sus seguidores este martes al compartir una divertida y dulce escena protagonizada por su hijo Arturo, de apenas un año. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mostró una nueva aventura del pequeño que rápidamente conquistó las redes sociales y se viralizó por la ternura del momento.

“No sabíamos dónde se había metido Arturo”, escribió la artista para presentar el video, en el que se puede ver al nene en una situación que sorprendió a su mamá. Todo comenzó cuando Jimena descubrió dónde estaba su hijo y, al acercarse, le preguntó: “¿Qué hacés ahí, mi amor?”.

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La respuesta de Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, no tardó en despertar sonrisas. Con una expresión de felicidad, el pequeño respondió “Mimir”, mientras acariciaba a Lucy, la perrita que la actriz adoptó hace algunas semanas.

Cabe recordar que la llegada de la mascota a la familia tuvo una sorpresa inesperada. En medio del rodaje que Jimena Barón está realizando para Netflix, la perra llegó a su casa sin que supieran que estaba embarazada y, pocos días después, dio a luz a cinco cachorritos.

Al ver la tierna postal, la actriz no pudo ocultar su asombro y le preguntó a su hijo: “Ahhh, le hacés mimos, ¿vos sos cachorrito también?”. Mientras el nene continuaba acariciando a Lucy y sonreía frente a la cámara, los pequeños animales se alimentaban junto a su mamá.

Además, Barón compartió una explicación sobre el particular gesto de su hijo. "Le enseñamos a acariciar a los animalitos mientras le decíamos ‘mimito’ y él inventó ‘mimimi’", contó en los comentarios de la publicación.

Como era de esperar, el video cosechó una catarata de mensajes cariñosos. “Basta Jimena por el amor de Dios. Ya no me alcanza el presupuesto para tener otro, lo menos anticonceptivo es este video” y “Quiero un bebé y cinco cachorros”, fueron algunas de las tiernas reacciones.

También destacaron el aprendizaje que recibe el pequeño: “El amor y el respeto empiezan en casa. Felicidades por esta hermosa enseñanza”, escribió otra usuaria.

Lo cierto es que el vínculo entre Arturo y las mascotas parece haber evolucionado. Hay que recordar que cuando nacieron los cachorritos, el nene se había mostrado distante y no quería acercarse demasiado a Lucy ni a sus crías. Sin embargo, con el paso de los días comenzó a animarse y ahora protagoniza estas tiernas escenas que derriten de amor a sus seguidores.

Cómo fue el primer y desopilante encuentro del hijo menor de Jimena Barón con los cachorritos de la Lucy

El nacimiento de los cinco cachorritos de Lucy revolucionó la vida familiar de Jimena Barón, que desde hace poco más de diez días comparte con sus seguidores distintos momentos de esta nueva etapa. Sin embargo, uno de los episodios más divertidos tuvo como protagonista a su hijo menor, Arturo, quien sorprendió a la actriz con una reacción inesperada al conocer a los recién nacidos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante mostró el primer encuentro del pequeño con los perritos. Mientras Lucy permanecía junto a sus crías, el nene parecía bastante más interesado en sus zapatos y en lo que sucedía a su alrededor que en los nuevos integrantes de la familia.

Divertida por su actitud, Jimena Barón no pudo contenerse y le dedicó un comentario tan ácido como gracioso. “No hay nada que te conmueva, hijo. Otro niño estaría flasheadísimo con esto. Bosteza Arturo, le chupa un huevo todo. Arturo, sos tío”, expresó entre risas.

Lejos de compartir el entusiasmo de su mamá, Arturo continuó concentrado en sus propios asuntos, sin mostrar demasiado interés por los cinco cachorros.

Cabe recordar que, desde que Lucy llegó embarazada a su casa, la actriz estuvo muy pendiente de ella y la acompañó durante todo el proceso del nacimiento, convirtiéndose prácticamente en su enfermera personal. Ahora, con los cinco perritos en casa, Jimena disfruta de esta nueva etapa familiar y comparte las escenas más tiernas y desopilantes que le regalan sus hijos y las mascotas.

     

 

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