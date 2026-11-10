A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DOLOR

La muerte que destroza a Diego Topa: "Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme"

El conductor Diego Topa compartió fotos y un sentido mensaje para despedir a alguien muy especial a lo largo de su vida. "Hasta siempre", indicó.

10 nov 2026, 12:30
La muerte que destroza a Diego Topa: Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme

La muerte que destroza a Diego Topa: "Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme"

La muerte que destroza a Diego Topa: Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme

La muerte que destroza a Diego Topa: "Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme"

Diego Topa compartió con sus seguidores de Instagram una dolorosa noticia: la muerte de su perro Titi, su gran compañero durante 16 años.

El conductor compartió varias imágenes de distintos momentos que vivió junto a su fiel mascota y reflejó en un sentido posteo lo que significó en su vida.

"Mi Titi amado… Hasta siempre. ¿Cómo se hace para despedir a alguien que fue parte de tu vida durante 16 años? Hoy mi corazón está lleno de emociones. Hay tristeza, hay lágrimas, hay un vacío enorme… pero, por sobre todas las cosas, hay amor. Muchísimo amor", comenzó Diego Topa su doloroso mensaje.

"Porque eso fuiste y siempre vas a ser para mí. Amor del más puro, del que no pide nada a cambio, del que acompaña en silencio, del que está siempre", continuó.

Diego Topa y el enorme dolor por la muerte de su perro Titi

Diego Topa siguió expresando lo que siente por su mascota Titi: "Gracias, mi Titi hermoso, por estos 16 años maravillosos. Por caminar la vida conmigo, por estar en mis días felices y también en los difíciles. Por tantas miradas, tantos mimos, tantas aventuras y tantos momentos que hoy se convierten en recuerdos eternos".

"Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy. Qué suerte la mía haberte encontrado. Qué privilegio haber sido tu familia. Y qué hermoso saber que te di todo mi amor y que vos me regalaste el tuyo, sin medida", siguió con mucho dolor.

"Hoy me toca aprender a quererte de otra manera. Sin poder abrazarte, sin poder acariciarte… pero sintiéndote siempre cerquita. Porque el amor no se va cuando alguien parte", reconoció.

"El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse. Y así quiero recordarte. Con una sonrisa, con una gratitud infinita y con la certeza de que tuvimos una vida hermosa juntos. Descansá, mi viejito amado. Gracias por tanto. Gracias por todo. Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más. Te amo, Titi. Hasta siempre, mi compañero del alma", cerró con dolor Topa.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Diego Topa

Lo más visto