La muerte que destroza a Diego Topa: "Hay tristeza, lágrimas y un vacío enorme"

Diego Topa y el enorme dolor por la muerte de su perro Titi

Diego Topa siguió expresando lo que siente por su mascota Titi: "Gracias, mi Titi hermoso, por estos 16 años maravillosos. Por caminar la vida conmigo, por estar en mis días felices y también en los difíciles. Por tantas miradas, tantos mimos, tantas aventuras y tantos momentos que hoy se convierten en recuerdos eternos".

"Nos regalaste a nuestra familia momentos que vamos a atesorar por siempre con Miti, Hugui y Yummy. Qué suerte la mía haberte encontrado. Qué privilegio haber sido tu familia. Y qué hermoso saber que te di todo mi amor y que vos me regalaste el tuyo, sin medida", siguió con mucho dolor.

"Hoy me toca aprender a quererte de otra manera. Sin poder abrazarte, sin poder acariciarte… pero sintiéndote siempre cerquita. Porque el amor no se va cuando alguien parte", reconoció.

"El amor se transforma, trasciende y encuentra nuevas maneras de quedarse. Y así quiero recordarte. Con una sonrisa, con una gratitud infinita y con la certeza de que tuvimos una vida hermosa juntos. Descansá, mi viejito amado. Gracias por tanto. Gracias por todo. Si pudiera volver a elegir, te elegiría a vos una y mil veces más. Te amo, Titi. Hasta siempre, mi compañero del alma", cerró con dolor Topa.