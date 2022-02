Santa Cruz exigirá vacunación obligatoria a los alumnos desde los cuatro años para asistir a las clases presenciales

clases-ciudad.jpg Los docentes no vacunados, por su parte, deben presentar un hisopado negativo semanalmente.

El artículo 2 de la resolución 147 establece que “aquellos estudiantes que no cuenten aún con el esquema de vacunación contra el virus SARS-Co V-2 iniciado, tendrán clases virtuales, aulas híbridas y/o otras estrategias pedagógicas alternativas”.

Por su parte, el gobierno provincial emitió una segunda resolución oficial que dispone que los docentes que no hayan iniciado el plan de vacunación, deberán presentar semanalmente un hisopado negativo y firmar una declaración jurada.

En ese sentido, la titular de la cartera educativa, María Cecilia Velázquez, argumentó que las medidas "se enmarcan en decretos, normativas y leyes nacionales y provinciales entre ellas la de Seguridad e Higiene", detalló.

escuelas argentinas.jpg Santa Cruz anunció este lunes que los estudiantes, en todos los niveles, que no hayan iniciado el plan de vacunación no podrán iniciar el ciclo lectivo de modo presencial

Además Velázquez reiteró que no están negando el derecho a la Educación ni obligando a vacunar, sino que “así como respetamos el derecho a no vacunarse se debe respetar el derecho de lxs que se vacunaron a no contagiarse, al estar con quiénes tienen un período de contagio de mayor de 10 días y una mayor virulencia”.

Vuelta a clases: los padres denuncian que pedir el esquema de vacunación es anticonstitucional

Cabe destacar que este lunes en los establecimientos educativos de El Chaltén se permitió el acceso a todos los alumnos, pero se hizo firmar el acta de notificación de las resoluciones informando que mañana no podrán asistir niños, niñas y adolescentes que no hayan recibido vacunas.

En horas de la tarde, los padres se organizan para presentar un amparo contra la medida oficial. Argumentan que es anticonstitucional, ya que no es obligatorio vacunarse. Además afirman que no recibieron ninguna explicación sobre qué dispositivos de enseñanza se aplicarán en caso de educación no presencial.