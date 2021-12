De manera lenta, pero sostenida, el coronavirus vuelve a crecer en la Argentina desde hace ya más de dos meses. Es que el número de casos en el país ya lleva más de 9 semanas en ascenso sostenido con el predominio de la variante Delta del coronavirus. Esto, sumado a la preocupación que conlleva la llegada de la nueva variante Ómicron, que ya se detectó en pacientes de 57 naciones en menos de un mes.

hisopado.jpg Cuatro escuelas privadas de la ciudad de Córdoba suspendieron actividades presenciales de manera preventiva. (Foto: archivo)

¿Cómo avanza el coronavirus en Argentina?

Los nuevos casos registrados por el Ministerio de Salud saltaron de un promedio diario de 400 hace dos meses a más de 3.500 ayer. En las últimas 24 horas se registraron 4.555 nuevas infecciones, por lo que el total casos confirmados activos suman 29.278 y se recuperaron un total de 5.220.418 personas.

En la semana del lunes 29 de noviembre al domingo 5 de diciembre se registraron 14.224 nuevas infecciones en la Argentina. Y en la última semana, del 6 de diciembre al 13 del mismo mes hubo 21.291 casos positivos.

Aunque Argentina ha logrado vacunar ya a más del 60% de su población con el esquema completo, las autoridades llaman, a los que aún no lo hicieron, a concurrir a los centros vacunatorios a iniciar o completar su esquema. En tanto piden mantener los cuidados extremos ya que solo con la vacunación no es suficiente.

vacunacion.jpg Sputnik V: el Ministerio de Salud de Rusia afirmó que tiene una eficacia del 83,1% contra la variante Delta (Foto: Telam).

Cabe destacar que desde hace varios meses se reanudaron, casi en su totalidad, las actividades en Argentina. Ya no es obligatorio el uso del tapabocas en los lugares al aire libre y una de las medidas más recientes fue el anunció del uso del pase sanitario para eventos masivos a partir del 1 de enero.

Sin embargo, la mayor preocupación tanto de las autoridades sanitarias como del Gobierno es la provincia de Córdoba, donde en los últimos días se reportó un brote de contagio en fiestas de egresados de cuatro colegios, con al menos 90 casos. Se investiga si corresponden a la variante Ómicron, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.

Coronavirus en Argentina: cómo es la situación provincia por provincia

Córdoba

Es la provincia que enciende mayor alarma ya que un brote de contagios de coronavirus surgido en las fiestas de egresados de cuatro colegios de la ciudad de Córdoba alcanza al menos 90 casos, mientras que 800 personas permanecen aisladas por contacto estrecho.

El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, formuló declaraciones a medios locales en las que sostuvo que "solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”.

En tanto, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informaba que este martes 14 de diciembre se notificaron 440 nuevos casos de Covid-19, de los cuales 334 corresponden a Córdoba capital y 106 al interior. Es por ello que Gobierno de Córdoba adelantaría el pase sanitario .

app cuidar pase sanitario.jpg

Tierra del Fuego

La provincia de Tierra del Fuego sumó cuatro casos de coronavirus durante la última semana,tres de personas que visitaron la ciudad de Ushuaia y uno de un trabajador del sector turístico, lo que interrumpió un período de cinco semanas consecutivas sin registro de contagios autóctonos de la enfermedad, informaron fuentes del Ministerio de Salud local.

La semana pasada hubo 7 casos, todos importados, y la anterior 11, de los cuales 9 correspondientes a los 173 tripulantes del crucero "Ultramarine", de la empresa Quark Expeditions, que había arribado a Ushuaia el 25 de noviembre

Actualmente la provincia tiene 6 personas que cursan la enfermedad (2 menos que en la semana anterior).

Casos covid provincia por provincia.jpg

Mendoza

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, informó que entre las últimas horas de ayer y hoy se procesaron 1.544 determinaciones: 1.442 fueron negativas, mientras que 102 nuevos casos fueron positivos

Santa Fe

La provincia de Santa Fe confirmó este martes 178 nuevos casos de coronavirus de los cuales 90 fueron en Rosario. La cifra en la ciudad está apenas por debajo de los 92 reportados este lunes pero es un número similar a los registros de principios de septiembre.

Tucumán

El Ministerio de Salud Pública de la provincia emitió el informe diario sobre la situación epidemiológica con relación a la pandemia de coronavirus.

Este martes se reportaron 518 nuevos casos de Covid-19 y hubo cuatro fallecimientos. De los cuales 66 PCR fueron procesados por el Laboratorio de Salud Pública y 11 por el privado. Mientras que 443 fueron test de antígenos procesados por el sector público y 9 por el privado.

Los casos corresponden a los siguientes departamentos: Capital (227); Cruz Alta (78); Tafí Viejo (69); Yerba Buena (42); Lules (23); Trancas (20); Leales (15); Chicligasta (14); Famaillá (14); Burruyacu (5); Monteros (5); Simoca (5); Graneros (4); Alberdi (4); Río Chico (3); La Cocha (1).

Omicron.jpg

Buenos Aires

Un total de 1.881 casos positivos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en la provincia de Buenos Aires, por lo que los contagiados desde el comienzo de la pandemia se elevaron a 2.097.808, informó este miércoles el Ministerio de Salud bonaerense.

La cartera sanitaria precisó, además, que los fallecidos suman 55.233 y señaló que ayer se vacunó a 93.822 personas.

El total de inscriptos para inmunizarse es de 15.485.088 y el total de vacunas aplicadas hasta el momento es de 27.939.105, de las cuales 14.529.252 corresponden a la primera dosis, 12.229.937 a la segunda y 1.179.916 a la tercera.

Neuquén

En Neuquén, desde hace algo más de un mes, comenzaron a subir paulatinamente los casos positivos para Covid-19. Con ellos también creció el número de testeos que se realizan y el porcentaje de positividad que se tiene de ellos. En dos meses, se detectaron un 10% más de casos positivos.

Según el ultimo informe del Ministerio de Salud, se reportaron 115 casos positivos.

Río Negro

Al 14 de diciembre, en la provincia de Río Negro se contabilizan 153 casos positivos, 103.737 casos de infectados y 2.370 muertos.

Catamarca; 7 casos positivos

Chaco: se reportaron 46 casos positivos

Chubut: 33 casos positivos

Corrientes: 10 casos positivos

Entre Ríos: 42 casos positivos

Formosa: 3 casos positivos

Jujuy: 17 casos positivos

La Pampa: 27 casos positivos

Mendoza: 66 casos positivos

Misiones: 19 casos positivos

San Luis: 8 casos positivos

Santa Cruz: 9 casos positivos

San Juan : 6 casos positivos

Salta: 91 casos positivos

Santiago del Estero: 27 casos positivos

La Rioja (-1) reasignó un caso a su provincia de origen.

¿Cuáles son las recomendaciones para las fiestas y las vacaciones?

En este contexto, se recuerda la importancia de mantener y profundizar las medidas de cuidado:

Vacunación (primera y segunda dosis) o el refuerzo/tercera dosis en caso de que corresponda.

(primera y segunda dosis) o el refuerzo/tercera dosis en caso de que corresponda. Uso de barbijo, tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos con una alta concurrencia de personas.

El distanciamiento y la ventilación en ambientes de interior.

en ambientes de interior. Ante la llegada de fin de año y todos los eventos relacionados con estas fechas, que se cumplan con los protocolos y cuidados establecidos.

El Ministerio de Salud aconseja que "quienes asistan a esas reuniones sociales y eventos por las fiestas de Navidad y Fin de Año, se acerquen a los centros de diagnóstico para testearse antes y después de estos acontecimientos sociales".

navidad.jpeg

Con respecto al panorama y proyección hay que ver transmisibildad variantes. En Delta ya vemos lo que está pasando: en los últimos 15 días aumentaron los casos de COVID-19 en un 42% a nivel nacional.

Los contagios crecen sostenidamente y también aumentan, a menor ritmo, las internaciones en terapia intensiva. De 14.224 nuevas infecciones semanales se llegó a 21.291 positivos en los últimos siete días.

La estrategia del Gobierno para contener un posible rebrote

El Gobierno informó que desde el 1° de enero toda persona, a partir de los 13 años, deberá acreditar la vacunación completa para asistir a eventos masivos y actividades recreativas en lugares cerrados, en el marco del aumento de casos de coronavirus y el avance de la variante Ómicron en la Argentina.

El permiso, al que se accederá a través de la app Cuidar, dejará constancia de que se posee esquema de vacunación completo, "al menos catorce días antes de la asistencia a la actividad o evento".