Variante Ómicron: ¿qué va a hacer el Gobierno con las fiestas y la temporada turística si siguen aumentando los casos?

Señalan que Argentina está en mejores condiciones que Europa ante la nueva variante Ómicron, y que "si la OMS habla de un tsunami es en parte por malas políticas en Europa de no asumir que el problema del anti vacuna en Europa había que trabajarlo desde otro lugar".

¿Qué pasará con las fiestas y el turismo?

El Gobierno nacional no evalúa por el momento tomar medidas más restrictivas ante el avance de la variante Ómicron mientras mira de reojo y atento a la situación epidemiológica y medidas que están evaluando ya países limítrofes como Brasil o de provincias como Córdoba que piden aumentar las restricciones y aislamiento para viajeros procedentes del exterior.

“Por ahora no hay ningún horizonte de restricciones en las fronteras, tanto externas como internas, pero eso quedará supeditado a lo que ordene el Ministerio de Salud, de acuerdo a la evolución de la situación epidemiológica", señalaron desde el Ministerio de Turismo a A24.com, ante las decisiones adoptadas en los últimos días por Brasil que postergó la reapertura total de fronteras terrestres y pide desde el sábado el pasaporte sanitario a quienes ingresen desde el exterior.

"La evaluación de las acciones con respecto a la variante Ómicron y la situación de viajeros es dinámica, se está analizando, es similar a las condiciones que adoptan otros países", sostienen en la Casa Rosada.

Es decir, por ahora el Gobierno no analiza en el corto plazo un regreso a los cierres de fronteras externas ni interprovinciales, pero todo podría cambiar en caso de detectarse un rebrote fuerte.

En ese marco, desde el Ministerio de Salud señalaron que están concentrados en completar lo más posible antes de que llegue el otoño, el plan de inmunización: Iniciar esquemas de vacunación a quienes aún no lo hayan recibido, completar esquemas a quienes les falte las segundas dosis, dar adicionales y refuerzos con terceras dosis a los grupos de riesgo o que tengan el calendario vencido.

¿Cuáles son las recomendaciones para las fiestas y las vacaciones?

turismo-fin-de-semana-largo-record.jpg

En este contexto, se recuerda la importancia de mantener y profundizar las medidas de cuidado:

Vacunación (primera y segunda dosis) o el refuerzo/tercera dosis en caso de que corresponda.

(primera y segunda dosis) o el refuerzo/tercera dosis en caso de que corresponda. Uso de barbijo, tanto en lugares cerrados como en espacios abiertos con una alta concurrencia de personas.

El distanciamiento y la ventilación en ambientes de interior.

en ambientes de interior. Ante la llegada de fin de año y todos los eventos relacionados con estas fechas, que se cumplan con los protocolos y cuidados establecidos.

El Ministerio de Salud aconseja que "quienes asistan a esas reuniones sociales y eventos por las fiestas de Navidad y Fin de Año, se acerquen a los centros de diagnóstico para testearse antes y después de estos acontecimientos sociales".

Con respecto al panorama y proyección hay que ver transmisibildad variantes. En Delta ya vemos lo que está pasando: en los últimos 15 días aumentaron los casos de COVID-19 en un 42% a nivel nacional.

Los contagios crecen sostenidamente y también aumentan, a menor ritmo, las internaciones en terapia intensiva. De 14.224 nuevas infecciones semanales se llegó a 21.291 positivos en los últimos siete días.

La estrategia del Gobierno para contener un posible rebrote

app cuidar pase sanitario.jpg

“En función de un posible rebrote fuerte la estrategia es la que ya se está implementando, que es la campaña de vacunación, la estrategia es vacunar todo lo posible, porque era la mejor forma de poder contener los casos graves, las complicaciones", señaló una alta fuente de la Casa Rosada.

En el Gobierno sostienen que si bien Argentina hoy está en "un buen número de cobertura de vacunas contra covir-19, hay que ir a convencer de la necesidad de vacunarse a los núcleos más duros que no se están queriendo vacunar".

"Según las estadísticas del monitor de seguimiento del sistema de salud, están creciendo los casos. No es preocupante pero están creciendo y eso habla de que se está testeando bien. Pero es necesario pedirle a la gente que se vacune, pedirle a los médicos que recomiendan no vacunar, que lean los resultados de los estudios científicos internacionales", señaló una fuente del Gabinete nacional.

“Es grave que los médicos no alienten y no recomienden la vacunación ante la evidencia científica internacional. Tenemos el diario del lunes y no lo queremos leer”. Dicen que la evidencia está ya publicada en artículos científicos de la revista Lancet.