Se viene el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana

La transición a la primavera prestará un clima variado y se esperan mañanas frescas y tardes soleadas para los próximos cuatro días.

El viernes será el día más frío, con una mínima de 4 grados al amanecer, un leve repunte a 7 en la mañana y una máxima de 13 durante la tarde. Por la noche, la temperatura volverá a descender hasta los 10 grados.

El sábado se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 14, con presencia de sol durante gran parte del día. El domingo comenzará a mostrar condiciones más primaverales: mínima de 7 grados, aumento de la nubosidad y una máxima que alcanzará los 15.

Para el lunes, el SMN pronostica temperaturas más suaves, con 10 grados de mínima y 18 de máxima, bajo un cielo mayormente nublado. El martes oscilará entre 10 y 20 grados, y el miércoles entre 11 y 21, ambos días con cielo parcialmente despejado.

Según Meteored, el frío intenso persistirá hasta el sábado en gran parte del territorio, con heladas fuertes en Cuyo, La Pampa y el norte de la Patagonia. Desde el domingo, se prevé un aumento de temperaturas asociado a la rotación de los vientos hacia el noreste. Modelos de pronóstico indican que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires

En localidades como Benito Juárez, Tandil, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Suárez y Trenque Lauquen, se registrarán mínimas entre -1 y -3 grados durante el amanecer del viernes.

En el sur bonaerense, las precipitaciones estarán presentes entre Bahía Blanca y Mar del Plata en horas de la mañana, pero cesarán hacia la tarde, dando paso a nubosidad variable. El fin de semana será favorable para actividades al aire libre:

  • Sábado: cielo mayormente despejado.
  • Domingo: nubosidad parcial en aumento, aunque sin lluvias.

Alertas vigentes en el norte argentino

El SMN mantiene alerta amarilla por tormentas en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Las recomendaciones incluyen no sacar residuos, evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos y alejarse de ríos o lagunas ante la posibilidad de descargas eléctricas o caída de granizo.

Además, hay alerta por vientos intensos en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, con ráfagas que podrían provocar inconvenientes. Esta advertencia continuará el sábado, aunque solo en Catamarca y La Rioja.

En el norte de Misiones, la alerta se mantiene por tormentas. Estos fenómenos tienen capacidad de generar daños puntuales y afectar la vida cotidiana, aunque sin alcanzar niveles de riesgo máximo.

