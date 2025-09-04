Se viene el frío: cómo estará el clima durante el fin de semana. 

Según Meteored, el frío intenso persistirá hasta el sábado en gran parte del territorio, con heladas fuertes en Cuyo, La Pampa y el norte de la Patagonia. Desde el domingo, se prevé un aumento de temperaturas asociado a la rotación de los vientos hacia el noreste. Modelos de pronóstico indican que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

Fin del calorcito: cuándo vuelven el frío y las lluvias al AMBA esta semana El viernes estará fresco.

Pronóstico para la Provincia de Buenos Aires

En localidades como Benito Juárez, Tandil, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Pigüé, Coronel Suárez y Trenque Lauquen, se registrarán mínimas entre -1 y -3 grados durante el amanecer del viernes.

En el sur bonaerense, las precipitaciones estarán presentes entre Bahía Blanca y Mar del Plata en horas de la mañana, pero cesarán hacia la tarde, dando paso a nubosidad variable. El fin de semana será favorable para actividades al aire libre:

Sábado: cielo mayormente despejado.

Domingo: nubosidad parcial en aumento, aunque sin lluvias.

Alertas vigentes en el norte argentino

El SMN mantiene alerta amarilla por tormentas en Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Las recomendaciones incluyen no sacar residuos, evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos y alejarse de ríos o lagunas ante la posibilidad de descargas eléctricas o caída de granizo.

Además, hay alerta por vientos intensos en Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, con ráfagas que podrían provocar inconvenientes. Esta advertencia continuará el sábado, aunque solo en Catamarca y La Rioja.

En el norte de Misiones, la alerta se mantiene por tormentas. Estos fenómenos tienen capacidad de generar daños puntuales y afectar la vida cotidiana, aunque sin alcanzar niveles de riesgo máximo.