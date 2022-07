Paige Spiranac, la golfista distinguida como "la mujer más sexy del mundo", contó su pesadilla: "No puedo salir de casa"

Golfista 1.jpg "Desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más, pero no cambiaría esto por nada del mundo", llegó a reconocer Paige.

"Llevo un tiempo lidiando con estos problemas de seguridad y en los últimos dos meses la situación empeoró cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, 'bueno, eso es parte de tu trabajo'. No, no debería".

La estadounidense era una de las golfistas más prometedoras del circuito. Sin embargo, a partir de 2016 no volvió a competir. Su vida estuvo fuera del golf y solo se dedicó a ser una verdadera 'influencer': "Desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más, pero no cambiaría esto por nada del mundo", llegó a reconocer Paige.

“Para mí nunca fue la habilidad física lo que me alejó, sino la parte mental. Creo que me ha ido mejor ahora, que juego solo por diversión”, señaló sobre la importancia de la salud mental en la alta competencia.

Video: Así juega al golf Paige Spiranac

“La Mujer más Sexy del Mundo“, la distinción de la revista Maxim

Cuando la estadounidense fue nombrada por la revista Maxim como “La Mujer más Sexy del Mundo“, fue incluida en la lista Hot 100 de la publicación, que además la tuvo en la foto de portada. A través de su cuenta de Instagram, la golfista agradeció y dijo no podía creer que la distinguiesen de esa forma: “¡Maxim me nombró la mujer viva más sexy de este año y estoy incrédula!”, escribió.

Paige Spiranac 22.jpg

“Para mí, ser sexy tiene que ver con la confianza y con sentirte cómoda en tu propia piel. Siempre intenté ser fiel a mí misma a lo largo de mi trayectoria poco convencional y ahora estoy muy orgullosa de seguir a tantas mujeres increíbles que han llevado el título durante años antes que yo”, dijo.

Jamás imaginó todo lo que vendría después.