El hallazgo clave que resolvió la búsqueda de Alejandra Tolosa, la mujer desaparecida en Miramar

Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que se encontraba desaparecida desde el jueves 4 de diciembre en Miramar, fue encontrada sin vida en la intersección de las calles 39 y 6 de la ciudad costera.
El 4 de diciembre había abandonado su casa tras una pelea familiar. "Chau" fue el último mensaje que recibieron sus hijos.
El hallazgo clave en la búsqueda de Alejandra Tolosa, la mujer desaparecida en Miramar
Alejandra Tolosa, la mujer de 58 años que se encontraba desaparecida desde el jueves 4 de diciembre en Miramar, fue encontrada sin vida en la intersección de las calles 39 y 6 de la ciudad costera.
Luego de intensas búsquedas por diferentes zonas de Miramar, el miércoles empleados municipales que trabajaban en el lugar encontraron el cuerpo de Alejandra Tolosa. Rápidamente, llamaron a la Policía.
Según comentaron los testigos que estuvieron presentes en la aparición, junto al cuerpo, estaban las pertenencias con las que la mujer se había ido de su casa hace más de 10 días.
Durante estas semanas de búsqueda, participaron 67 efectivos de seguridad y seguridad siniestral, seis agentes de caballería y el grupo especial de búsqueda de personas de la DDI. Además, también utilizaron drones para intentar localizarla.
La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” y está a cargo del fiscal Ramiro Anchou. Por su parte, se procedió a realizar la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La mujer de 58 años había sido vista por última vez el pasado 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. De acuerdo a las declaraciones de sus hijos, Tolosa agarró sus cosas y se fue, tras una discusión con una de sus hijas. Las únicas cámaras que captaron a la mujer se ubican en la zona céntrica de Miramar, por la zona de un hospital, ubicado a unas 20 cuadras de su vivienda.
Uno de los datos que llamó la atención del fiscal Ramiro Anchou fue el último mensaje que le envió la mujer a su esposo: “Chau”. Según las fuentes judiciales que llevan el caso, la mujer tenía antecedentes depresivos.
Gonzalo Villalobos, uno de los hijos de la mujer, relató cómo fueron las horas posteriores a la desaparición. “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo ‘Chau’. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado”, contó.
Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.
Según explicó, su madre se fue de la casa con una botella de gaseosa que contenía medicamentos y somníferos, y sin llevar documentación.
Sobre su vida cotidiana, Villalobos señaló: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”.
Omar, pareja de Tolosa, también aportó su testimonio. “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 estuve en contacto”.
Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.