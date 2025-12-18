El hallazgo clave que resolvió la búsqueda de Alejandra Tolosa, la mujer desaparecida en Miramar

La causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte” y está a cargo del fiscal Ramiro Anchou. Por su parte, se procedió a realizar la autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento.

miramar

Cómo ocurrió la desaparición de Alejandra Tolosa

La mujer de 58 años había sido vista por última vez el pasado 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. De acuerdo a las declaraciones de sus hijos, Tolosa agarró sus cosas y se fue, tras una discusión con una de sus hijas. Las únicas cámaras que captaron a la mujer se ubican en la zona céntrica de Miramar, por la zona de un hospital, ubicado a unas 20 cuadras de su vivienda.

alejandra

Uno de los datos que llamó la atención del fiscal Ramiro Anchou fue el último mensaje que le envió la mujer a su esposo: “Chau”. Según las fuentes judiciales que llevan el caso, la mujer tenía antecedentes depresivos.

El testimonio de la familia

Gonzalo Villalobos, uno de los hijos de la mujer, relató cómo fueron las horas posteriores a la desaparición. “Intentamos localizarla por teléfono, llamarla, pero nada. Cuando se fue dejó un mensaje diciendo ‘Chau’. Nosotros nos alertamos. Intentamos comunicarnos con nuestra familia, no pudimos dar con su paradero, el teléfono nos da apagado”, contó.

Y agregó: “A la noche de ese mismo día hicimos la denuncia de desaparición. Comenzaron hace unos días los rastrillajes. Trajeron perros, rastreadores, drones; ahora estaba también trabajando Prefectura Naval. No hay nada certero”.

Según explicó, su madre se fue de la casa con una botella de gaseosa que contenía medicamentos y somníferos, y sin llevar documentación.

Sobre su vida cotidiana, Villalobos señaló: “Ella hacía programas de radio, hacía dos veces por semana de 18 horas a 20 horas. Antes del inicio de temporada, deja el programa y agarra después de la temporada. La radio para ella era como su cable a tierra, se despejaba con eso. Era su hobbie. Ella tiene muchos problemas de depresión, que se vienen arrastrando por el tiempo, familiares, económicos”.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE ALEJANDRA TOLOZA EN MIRAMAR CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE ALEJANDRA TOLOZA EN MIRAMAR

Omar, pareja de Tolosa, también aportó su testimonio. “Ella viene arrastrando hace muchos años, que tuvo una parálisis facial. Ya no es la misma Alejandra. Quedó sin trabajo y se empezó a venir abajo. La última vez, ella venía con algunos problemas personales. Ella hablaba mucho con Gonzalo, sus inquietudes. El jueves se estuvo mensajeando conmigo, ella había quedado de ir para casa. Yo hasta las 6 estuve en contacto”.

Y concluyó: “Son problemas del entorno familiar, cosas cotidianas. A ella la alteraron. Ella sale de la casa ya con medicamentos que había ingerido, no puede caminar mucho... Si ella hubiese ingerido pastillas, una persona que toma pastillas, ¿cuánto puede caminar?“.