Siguen subiendo los casos de coronavirus en Argentina: reportaron 43.487 contagiados en la última semana

Este sábado y ante la ya declarada cuarta ola de casos de coronavirus que ya está entre nosotros, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advrtió que la situación de riesgo "va a durar unos meses" y pidió que se mantengan los cuidados, incluido el barbijo.

¿Qué dijo Nicolás Kreplak ante la cuarta ola de casos de coronavirus en Argentina?

"Es un momento clave. Hay que cuidarse un poco más porque hay una ola importante. Hay que cuidarse un poco más… usar el barbijo de vuelta, en los lugares cerrados el tema de la ventilación y las vacunas", explicó el ministro Kreplak en declaraciones a Radio 10 este sábado,

En ese contexto, reconoció que "va a durar unos meses la situación de riesgo" y recordó cuál es el protocolo de seguimientos de casos.

"Estamos ante una ola muy grande pero no podemos saber si es superior a la de enero porque la estrategia de seguimiento de los casos ha cambiado. Con la enorme cantidad de casos que tenemos, prácticamente no aumentaron las internaciones. Esto no se ha visto nunca", señaló Kreplak.

"Ahora no tenemos estrategias para reducir la cantidad de contagios porque tenemos actividad económica plena y no queremos frenarla", aclaró.

En esa línea, planteó que "si uno tiene un cuadro que se parece un resfrío, el protocolo ya no es más diagnóstico y aislamiento. El protocolo es, ante la presencia de síntomas y si uno no tienen condiciones de riesgo o no tiene que internarse, lo que tiene uqe hacer es aislarse. ¿Cuánto? Hasta que se pasen los síntomas o cinco días. No necesitan un test para el trabajo".

"Los cinco días restantes uno puede ir a trabajar pero tiene que evitar situaciones de riesgo", concluyó.