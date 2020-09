Suspenderán las tarjetas SUBE de todos los trabajadores que no sean esenciales

La medida se aplicará, en principio, por una semana (Foto: archivo).

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus, el Ministerio de Transporte de la Nación, decidió suspender las tarjetas SUBE de todos los que no sean trabajadores esenciales y de aquellas personas que no cuenten con el permiso para atender una situación particular.

La necesaria apertura de actividades, a nivel económico, provocó un récord de circulación de pasajeros en el transporte público en el AMBA en momentos en que existe el mayor riesgo de contagios.

La suspensión será temporal. En principio, se prevé que será por espacio de 7 días y se conservarán los saldos de carga que se posea en la tarjeta, el cual podrá ser utilizado normalmente por el usuario cuando la tarjeta se rehabilite automáticamente.